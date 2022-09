Closing Bell – Kaffee mit… Duga Hoti, Geschäftsführerund Gründer Flux Mobility Wolfgang Gamma

Der Eingang in die Geschäftsräume des Jungunternehmens Flux Mobility ist nicht leicht zu finden. Er liegt etwas versteckt auf dem Rieter-Areal in Winterthur, ohne grosses Firmenschild. Nach dem Anklopfen steht der Besucher schon mittendrin. Zusammen mit Duga Hoti, der das Start-up-Unternehmen im April 2021 gegründet hat und seither Nutzfahrzeuge entwickelt, genauer Kleintransporter mit Elektroantrieb.

Hoti, aufgewachsen im Kanton Zürich zusammen mit drei Geschwistern, war schon als kleiner Junge von der Autowelt fasziniert. «Seit ich denken kann, kreisten meine Gedanken um die Entwicklung von Autos», sagt der inzwischen dreissigjährige Automobilingenieur. «Meine heutige Aktivität hat darin ihre Wurzeln und nicht im Hype E-Mobilität.» Bereits Anfang der Zehnerjahre konzipierte der gelernte Automobilmechatroniker sein erstes E-Auto. Während des Studiums in Biel leitete er ein Team der Formula Student, das elektrische Rennfahrzeuge entwickelte. «Vom dabei erworbenen Verständnis, wie ein Team von Ingenieuren zu leiten ist und was es heisst, mit Zeitdruck umzugehen, profitiere ich heute.»

Nach dem Studium wollte Hoti «die beiden Welten Nutzfahrzeuge und Hochvolttechnik verbinden», wie er nach einem Schluck Espresso erzählt. Erst als Ingenieur bei MAN Schweiz, dann im Designwerk in Winterthur. Vor eineinhalb Jahre folgte der Sprung in die Selbständigkeit. Zusammen mit einem Team von derzeit zwölf Mitarbeitern ent­wickelt Hoti, der in Biel Automobiltechnik studiert hat, Umrüstungen von Lieferwagen mit Dieselantrieb zu Fahrzeugen mit Elektromotor. Als Basis nutzt Flux Mobility den Transporter TGE des Herstellers MAN. Erste Fahrzeuge wurden im August ausgeliefert, weitere folgen bis Ende Jahr. Noch ist die Stückzahl der umgerüsteten Fahrzeuge bescheiden. Doch die Nachfrage ist gemäss Hoti gross. Als Kunden hat das Unternehmen etwa die Städte Zürich, Winterthur, Basel und Bern gewonnen. Auch ­private Besteller sind vorhanden. Die Fahrzeuge mit einem Maximal­gewicht von 4,25 Tonnen können eine Reichweite von bis zu 350 Kilo­metern abdecken.

Manche Parameter liegen im Bereich herkömmlicher Fahrzeuge – «noch», wie Hoti betont. Denn die Flux-Crew tüftelt ständig mit Akribie an Verbesserungen, um die Grenzen zu verschieben. Ein Beispiel: Die Abwärme der Batterien soll zum Heizen der Kabine genutzt werden, das spart Energie, die in mehr Reichweite umgenutzt werden kann. Mit Innovationen, wozu auch der Allradantrieb für Kleintransporter zählt, der mit dem Bundesamt für Energie entwickelt wird, möchte Hoti den Markt für leichte Nutzfahrzeuge aufmischen, nicht nur in der Schweiz, sondern europaweit.

Ein ambitioniertes Unterfangen, dessen ist sich Hoti bewusst, aber «durchaus machbar». «Wir befinden uns in einem Zeitfenster von zehn Jahren, in denen sich die Karten auf dem Markt für Elektronutzfahrzeuge neu mischen.» Diese Chance will er nutzen, um Flux Mobility vorne im Wettbewerb zu positionieren. Möglich sei dies, denn während im herkömmlichen Nutzfahrzeugmarkt die internationalen Hersteller 80 von 100% aller gewünschten Spezifikationen abdeckten, sei dies bei E-Nutzfahrzeugen keineswegs der Fall, Dort sei die Branche weit mehr auf Spezialisten wie Flux angewiesen. Auch gegenüber der deutschen Autoindustrie sieht sich Hoti nicht im Nachteil, und MAN als Partner gewonnen zu haben betrachtet er als Pluspunkt. Eine grosse Herausforderung sei es, die richtigen Talente zu finden, um technologisch die Nase vorn zu haben. Bis Ende Jahr soll die Flux-Mannschaft auf mehr als das Doppelte wachsen.

Nur so wird das Unternehmen die Serienentwicklung für den inter­nationalen Markteinstieg 2023 starten können. Spätestens 2024 soll die Expansion ins Ausland realisiert werden. Bezüglich der Finanzierung muss sich Hoti keine Sorgen machen. Im Frühjahr hat er sich mit neuen Investoren geeinigt. Mit an Bord ist unter anderem die Beteiligungs­gesellschaft PCS Holding. Der neu konstituierte Verwaltungsrat, der sich aus Stefan Meier (VRP), Oliver Streuli (CEO PCS Holding), Conrad ­Sonderegger (VR Kistler Group) sowie den beiden Gründern Hoti und Bill Zollinger zusammensetzt, hat im Juni grünes Licht für die Planung ge­geben. Die Finanzierung reicht für den Aufbau der Modellreihe und den Rollout in Europa.

Ansporn für den unkonventionellen Unternehmer ist die Nachhaltigkeit seiner Arbeit und ihrer Produkte. «Wenn Fahrzeugbau, dann soll er Modelle hervorbringen, die in der Gesellschaft in irgendeiner Form gespürt werden», argumentiert Hoti. Möglichst ressourcenschonend sollen die Fahrzeuge gebaut werden und verkehren. So kommt nur die neuste Batterietechnologie im Lithium-Ionen-Sektor in Frage, was Reichweite und Ladezeit optimiert. Bezogen werden die Batterien in Deutschland, um Distanzen kurz zu halten und Lieferkettenproblemen mit Asien vorzubeugen. Bis Hoti abends die Türen schliessen kann, dauert es oft lange. Arbeitstage zu vierzehn Stunden sind eher Regel als Ausnahme. Schwimmen oder Lesen kommen derzeit zu kurz. Doch er ist überzeugt, mit Flux Mobility eine spannende Reise angetreten zu haben. «Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren leichte Elektronutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen, die nur wir zu liefern imstande sind. Dann haben wir uns so etabliert, dass uns die grossen Hersteller nicht aus dem Markt drängen können.»

