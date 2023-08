Kaffee mit einer Hutmacherin – «Jeder Mensch hat einen Hutkopf» In ihrem Atelier in Berlins Westen kreiert Fiona Bennett Hüte für jeden Anlass. Ihr Partner Hans-Joachim Böhme unterstützt sie dabei. Lea Schüpfer

Stumm nebeneinander aufgereiht stehen sie da: die weissen Kopfformen, auf denen die Hüte von Fiona Bennett ausgestellt sind. Sie ist die Schöpferin dieser Werke. Den Kopfschmuck gibt es in allen denkbaren Formen, Farben und Materialien. Vom klassischen Borkenstrohhut über ausgefallene Oversize-Modelle bis hin zum filigranen Federschmuck. Sie alle sind ein Hingucker. «Der Kopf ist die Schaltzentrale des Menschen. Hier befinden sich alle Sinnesorgane. Dass man ihn schön behütet, ist doch eigentlich logisch», sagt die 56-jährige Bennett.

Das Kreieren von Kopfschmuck ist ihre Leidenschaft: «Ich kann mit meinen Händen etwas schaffen, was andere glücklich macht und was mich glücklich macht.» Das Handwerk sei eine seelenvolle Geschichte. «Es ist wie bei einem guten Restaurant: Die Energie der Köche fliesst ins Essen. Hier ist es dasselbe. Die Kraft und die Liebe, die bei der Arbeit ins Werk fliessen, trägt der Kunde auf dem Kopf», ist Bennett überzeugt. Man spürt die Liebe zum Detail und die Sorgfalt, mit der von Hand Unikate hergestellt werden.

Seit 34 Jahren versucht die gelernte Modistin, dieses schon ewig aussterbende Handwerk, wie sie selbst sagt, zu retten. Eine damals 84-jährige Frau, die Berlin in den Zwanzigerjahren erlebt hatte, weihte sie während ihrer Ausbildung in die traditionellen Techniken ein. Die Technik ist für Bennett jedoch nicht alles. Sie sei ein Vehikel für ihre Kunst. Mit ihren Designs und neuen Gedanken will sie den Hut vor der Vergessenheit bewahren und ihn in die Moderne übersetzen: «Es geht nicht darum, eine Nostalgie wachzuhalten, sondern die Vergangenheit und die Gegenwart zu verbinden und so den zeitgenössischen Hut zu kreieren», fasst Bennett ihre Vision zusammen.

Die Vision wird in ihren Kollektionen sichtbar. Eine davon besteht beispielsweise aus alten Seidenkimonos. Werden sie nicht mehr gebraucht, verschwinden sie normalerweise in einer abgelegenen Ecke des Kleiderschranks. Bennett erweckt sie erneut zum Leben. «Die Stickereien, die auf den Kimonos sind, gibt es so sonst gar nicht mehr», sagt Hans-Joachim Böhme. Er ist Bennetts Partner und führt mit ihr zusammen das Hutgeschäft an der Potsdamer Strasse in Berlins Westen.

Der Raum, in dem Bennett ihre Hüte anfertigt und ausstellt, ist ganz in Weiss gehalten. Das Gebäude, in dem einst die Zeitung «Tagesspiegel» untergebracht war, bietet ihren Kreationen die perfekte Bühne. Durch die grossen Schaufenster sehen Passanten ins Showatelier, wo tagsüber die Hüte gefertigt werden und wo die Konzentration sowie die kreative Atmosphäre im Atelier nur durch die grosse Glasfront vom Treiben auf der Strasse getrennt sind. Weiss bemalte Theatervorhänge umrahmen den Blick. Dahinter schweben die filigranen Werke der Kimono-Kollektion an feinen Fäden aufgehängt im Raum. Andere Hüte sind einzeln aufgestellt oder in Nischen in den Wänden platziert.

Vor dem Umzug an die Potsdamer Strasse befand sich Bennetts Atelier in Berlins Mitte. Doch der Stadtteil wurde immer kommerzieller, ein Gegensatz zu Bennetts Kreationen. Der perfekte Hut sei individuell. Jeder Mensch habe einen Hutkopf. «Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, sie hätten kein Hutgesicht. Das ist für mich, als ob jemand sagen würde, er habe keine Schuhfüsse», sagt Bennett. Es gehe darum, das, was im Menschen schlummere, durch einen Hut hervorzuheben.

Wer sind sie denn, die Hutträger? «Menschen, die das Besondere suchen, Menschen, die Qualität lieben», sagt Bennett. Es seien mutige Menschen. «Unsere Kunden sind häufig in Führungspositionen. Sie haben keine Scheu davor, sichtbar zu sein und mit einem Hut auf dem Kopf auf die Strasse zu gehen.» Böhme ergänzt: «Es kann auch die ältere Dame von nebenan sein, die etwas Bescheideneres trägt. Zudem sind Hüte für verschiedene Anlässe gefragt: eine Hochzeit, eine Trauerfeier oder ein Pferderennen». Dass auch schon Prominente wie Brad Pitt ihre Hüte getragen haben oder diese ihren Auftritt in der Serie «Babylon Berlin» hatten, erwähnen die zwei bloss am Rande.

«Fiona ist immer kreativ, sie hat immer Ideen», antwortet Böhme auf die Frage nach der Quelle ihrer Inspiration. Sie selbst sagt: «Als kreativer Kopf ist man immer am Aufsaugen. Ich verwerte alles, was ich beobachte, was ich sehe, spüre. Man ist wie ein Spürhund.» Die Ideen scheinen der kreativen Frau tatsächlich nicht auszugehen. Auch am Mut, ihre Visionen zu verwirklichen, fehlt es ihr nicht. «Hier ist ständig alles in Bewegung», sagt sie. In zwei Wochen wird es in ihrem Hutatelier schon wieder anders aussehen, und neue Kreationen werden die Schaufenster schmücken.

Lea Schüpfer ist als Redaktionsassistentin seit 2021 vor allem für den Börsenbericht sowie die Aktie im Blickpunkt zuständig. Mehr Infos

