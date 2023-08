Kaffee mit Pyong-Chin Han – «Ein Restaurantbesuch soll nicht nur den Hunger stillen» Ein Schicksalsschlag hat die Bühnenkarriere des Opernsängers Pyong-Chin Han beendet. Er hat sich zurückgekämpft und unterhält heute wieder das Publikum – mit koreanischem Essen und Musik. Mara Bernath

Um zwei Uhr nachmittags ist das koreanische Restaurant Akaraka mitten in Zürich noch immer halb voll. Pyong-Chin Han, Inhaber und Koch des Restaurants, nimmt Reservierungen entgegen, räumt die leeren Bibimpap-Schüsseln vom Tisch und scherzt beim Einkassieren mit den Gästen. Nachdem alle gegangen sind, setzt er sich hin. Die Stunden nach dem Mittagessen, bevor die Vorbereitung für den Abendservice startet, gehören zu der wenigen freien Zeit, die Han jeden Tag hat. Heute verbringt er sie jedoch damit, seine Geschichte zu erzählen – und diese bietet Stoff für ein ganzes Buch.

Denn bevor Han Gastronom wurde, war er Opernsänger. Geboren und aufgewachsen in Seoul, Südkorea, hat er die Musik relativ spät entdeckt: «Als ich sechzehn Jahre alt war, kamen Studentinnen der Musikuniversität Seoul in unsere Kirchgemeinde und sangen ein klassisches Stück. Ich war begeistert.» Zu dem Zeitpunkt hatte Han weder ein Instrument spielen gelernt, noch konnte er Noten lesen. Dennoch war für ihn klar: Er wollte ebenfalls Opern singen. «Meine Familie fragte mich, ob ich verrückt sei», erzählt er lachend. Mit der Hilfe seines Musiklehrers im Gymnasium schaffte er es, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

«Mein technischer Rückstand auf alle anderen war so gross, dass ich viel mehr Zeit ins Üben ausserhalb der Schule investierte als meine Kommilitonen.» Dieser zusätzliche Einsatz zahlte sich in den frühen Neunzigerjahren aus, als er sich beim koreanischen Nationaltheater bewarb: «Ich war vielleicht nicht der beste Tenor, doch ich konnte am besten vom Blatt singen.» So setzte er sich gegen über hundert Bewerber durch und erhielt einen Platz im koreanischen Nationalchor. Später, im Jahr 1996, erhielt Han eine Stelle im Berufschor des Opernhauses Zürich, obwohl er zu diesem Zeitpunkt erst drei Semester an der Musikhochschule in Mannheim studiert hatte.

Die ersten paar Monate in Zürich fühlten sich für Han an «wie im Himmel». Bereits an seinem ersten Abend am Opernhaus stand er auf derselben Bühne wie Alfredo Kraus – einer der besten Sänger des zwanzigsten Jahrhunderts und Hans Lieblingstenor. «Jeden Tag konnte ich einem anderen Weltstar zuhören. Für mich war klar, ich bleibe hier in Zürich.»

Doch nach dreizehn Jahren geschah auf ebendieser magischen Bühne des Zürcher Opernhauses ein Unfall. 2008, bei einer Probe, die viel länger dauerte als gewohnt, feuerte ein Tontechniker ohne Vorwarnung einen Kanonenschuss ab. Der gesamte Männerchor befand sich auf der Bühne, alle wurden verletzt, aber keiner so schlimm wie Han: Er erlitt einen Gehörsturz, leidet bis heute an Tinnitus und ist lärmempfindlich. «Damals dachte ich, mein Leben ist vorbei. Wie soll ich für meine Familie, meine beiden Kinder sorgen, wenn ich nicht mehr singen kann?»

Doch er hat sich zurückgekämpft, allerdings ohne auf Ratschläge anderer zu hören, die ihm eine ruhige Karriere empfahlen: «Die Betreuungsperson bei der IV schlug vor, ich solle Buchhalter oder Webdesigner werden.» Doch ein Leben am Schreibtisch kam für Han nicht in Frage. «Bei Gastspielen im Ausland zeigte ich meinen Chorkollegen jeweils die koreanische Küche. In Zürich konnte ich das nicht tun, weil es kein koreanisches Restaurant gab.» Also beschloss er, selbst eines zu eröffnen. Er besuchte Intensivkurse, um kochen zu lernen, sowohl in der Schweiz als auch in Seoul. 2010 startete er an der Badenerstrasse mit einem kleinen Lokal. «Die ersten Monate waren so anstrengend, dass ich in kürzester Zeit meinen ‹Sängerbauch› verlor. Alle dachten, ich sei krank», erzählt Han und lacht. Er gewöhnte sich an die intensiven Tage. Neun Jahre später zügelte das Akaraka in die Bäckerstrasse, auf halbem Weg zwischen dem Stauffacher und dem Helvetiaplatz.

Im neuen Lokal hatte Han endlich genug Platz, einen lang gehegten Wunsch umzusetzen: «Ein Restaurantbesuch soll nicht nur den Hunger stillen, ich will den Gästen ein Erlebnis bieten.» Und genau ein solches erwartet die Abendgäste des Akaraka – zu Deutsch «unter Musik und Freude werden wir eins». Für 60 Fr. erhalten sie nicht nur ein koreanisches Menü ihrer Wahl, sondern auch ein Konzert von Han. «Ich singe jeden Abend ungefähr sechs Stücke, ausser, ich bin krank. So kann ich weiterhin meine Liebe zur Musik leben, ohne die stundenlange Belastung eines Berufssängers.»

Selbst kommen Han und seine Frau, eine ausgebildete Cellistin, die ebenfalls im Akaraka kocht, kaum mehr in den Genuss klassischer Musik. «Das haben Musiker und Gastronomen gemeinsam: Wir arbeiten dann, wenn andere Leute Pause machen.» Doch die viele Arbeit stört Han nicht: «Ich bin lieber etwas überfordert, als dass ich zu wenig arbeite», sagt er zum Abschied, bevor er beginnt, die Küche für den Abendservice vorzubereiten.

