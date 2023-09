Kaffee mit Stephanie Bischof – «Negativemissionen sind ein Geschäftsfeld der Zukunft» Das noch junge Unternehmen Airfix will dabei helfen, die CO₂-Emissionen zu senken. Mara Bernath

Die Idee leuchtet sofort ein, die Umsetzung ist jedoch komplex und teuer, sodass es in Europa erst wenige Projekte gibt: CO₂ aus Biomasse direkt dort abfangen, wo es entsteht – bei der Kehrichtverbrennung, Biogasanlage oder im Biomasseheizwerk –, das Gas verflüssigen und für immer in geologischen Speichern verschwinden lassen.

Hier kommt Airfix zum Zug. «Unser Ziel ist nicht, die technologischen Kapazitäten aufzubauen – die gibt es bereits –, sondern einen Markt für Negativemissionen aus Biomasse», sagt Stephanie Bischof, Geschäftsführerin bei Airfix. «Wir haben analysiert, was die Emittenten brauchen und sind zum Schluss gekommen, dass die nachgelagerten Schritte in der Wertschöpfungskette nicht abgedeckt sind.»

Viele Anlagenbetreiber können das CO₂ selbst abfangen und verflüssigen, brauchen aber Hilfe beim Transport bis zum Speicherort sowie bei der Reservation der Speicherkapazitäten. Diese befinden sich im Norden. So haben sich etwa Dänemark und Norwegen darauf spezialisiert, in leeren Öl- und Gasfeldern sicher CO₂ zu speichern. In der Schweiz wird noch geforscht, welche Lagerstätten infrage kommen könnten, zudem gibt es mehrere Betonspeicherprojekte. Dringender als heimische Speicher ist für Bischof jedoch der Aufbau der Transportinfrastruktur.

Kleine Mengen CO₂ zu transportieren ist vergleichsweise einfach. Ein gekühlter Container fasst ungefähr fünfundzwanzig Tonnen CO₂ und kann mit Lastwagen, Zug und Schiff an den Bestimmungsort gelangen. Bei grösseren Projekten wird es jedoch schwierig. Eine Kehrichtverbrennungsanlage produziert pro Jahr meist 100'000 Tonnen oder mehr CO₂, eine Zementfabrik fünfmal so viel.

Für das erste Airfix-Projekt reichen die Container allerdings noch aus. Ab 2026 sollen bei einer Biogasaufbereitungsanlage in der Umgebung Baden, die von der Regionalwerke AG Baden mit Partnern betrieben wird, jedes Jahr ca. fünftausend Tonnen CO₂ abgefangen, verflüssigt, transportiert und im Boden gespeichert werden. Neben dem Transport und der Speicherung übernimmt Airfix gemeinsam mit dem Mutterunternehmen South Pole auch die Zertifizierung der Negativemissionen. Das geschieht aber auf freiwilliger Basis, erklärt Bischof: «Zurzeit ist es kostenlos, biogenes CO₂ zu emittieren – denn der Emissionshandel gilt bis jetzt bloss für fossile Energieträger.»

Ermöglicht wird das Projekt in Baden durch die Stiftung Klimarappen, die im August 10 Mio. Fr. gesprochen hat. Somit kann Airfix bereits vor dem Ablauf des ersten Geschäftsjahres einen grossen Erfolg feiern. Obwohl durch Beratungsprojekte für Energieunternehmen mit Biogas- und Biomasseanlagen sowie öffentliche Körperschaften Geld hereinkommt, ist das Start-up mit sechs Mitarbeitern noch nicht selbsttragend. Finanzielle Unterstützung kommt vom Migros Pionierfonds und der Muttergesellschaft South Pole, deren Geschäftspraktiken jüngst für Kritik sorgten.

Mit solchen Spannungen kann Bischof gut umgehen, denn nach der Uni und dem CFA hat sie eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht, weil sie wissen wollte, wie ein Konflikt konstruktiv und produktiv gelöst werden kann. «Konflikte gehören zum Arbeitsalltag», erzählt Bischof. «Gerade im Klimabereich gibt es viele Personen mit sehr starken Haltungen – sei es nun gegen oder für eine Sache –, deshalb ist es umso wichtiger, gut zuzuhören und auch verschiedene Interessensgruppen mit einzubeziehen.» Das merkt man auch im Gespräch mit Bischof, sie vertritt eine klare Position, legt diese aber ohne Übertreibungen dar, greift niemanden an und setzt auf ruhige Erklärungen statt starke Worte.

«Das Thema ist neu, es gibt viel Erklärungsbedarf, da hilft mir meine Ausbildung», sagt Bischof lachend. In Vorarlberg aufgewachsen, hat sie in Innsbruck Wirtschaftspädagogik und Betriebswissenschaftslehre studiert. Mit Anfang zwanzig ist die heute Sechsunddreissigjährige in die Schweiz gezogen und hat bei grossen Unternehmen in der Finanzabteilung gearbeitet: Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic, Swarovski.

Obwohl ihr die Arbeit mit Zahlen immer Spass gemacht hat, hatte sie schon längere Zeit das Bedürfnis, mit ihrer Arbeit einen grösseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten – der Wechsel von internationalen Konsumunternehmen zum nationalen Transportbetrieb SBB war da der erste Schritt. Der Schlüsselmoment für die berufliche Neuorientierung kam jedoch im Kino. «Der Film ‹Kiss the Ground› zeigte, dass ohne eine Änderung unserer Gewohnheiten und Technologien der Boden in den USA bereits in sechzig Jahren nicht mehr bepflanzbar sein wird. Das ist mir eingefahren: Die Folgen des menschengemachten Klimawandels werden bereits zu unseren Lebzeiten zu spüren sein.»

Bischof war klar, dass sie etwas bewirken will. Sie machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Projekt und stiess auf die Idee, die sie nun bei Airfix vorantreibt. «Um die Klimaziele zu erreichen, haben Reduktionsmassnahmen erste Priorität», sagt Bischof. «Aber an zweiter Stelle kommen technologische Lösungen zur CO₂-Entfernung, und da will Airfix mithelfen.»

