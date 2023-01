Objektiv – Kafkaesk Die Tschechische Republik steht vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Manfred Rösch

Wahrscheinlich ist Franz Kafka der einzige Romancier, dessen Name unterdessen als Adjektiv Allgemeingut ist. Den wohl rätselhaftesten, verstörendsten Schriftsteller deutscher Sprache ängstigte die Fremdbestimmtheit des Menschen, das Ausgeliefertsein an undurchsichtige Behörden. Die Stadt Prag hat ihrem berühmten Sohn erst 2003, fast acht Jahrzehnte nach seinem Tod, dieses Denkmal gesetzt: Kafka als Reiterlein eines auf die Kleiderhülle reduzierten Riesen, nach einer Begebenheit aus einer seiner Novellen. In der ersten tschechoslowakischen Republik, einer Art Wiedergänger der buntscheckigen Donaumonarchie, sass Kafka als deutschsprachiger Jude zwischen allen Stühlen. Während der Nazi-Besetzung waren seine Werke tabu; ebenso in der kommunistischen Nachkriegs-Tschechoslowakei, in der es kaum noch Juden und Deutsche gab, dafür eine willkürliche Bürokratie. Dieses Wochenende wird Tschechiens Staatspräsidium neu bestellt. In der Wählergunst liegt der Unternehmer und frühere Premier Andrej Babiš (den die Justiz im Auge hat, unkafkaesk mit Grund) leicht vor dem Ex-General Petr Pavel und der Ökonomin Danuše Nerudová. Kafka, Warner vor dem Kafkaesken, stand den Anarchisten nahe.

