Die Königsjacht im Hafen von Rönne. Bild: Pelle Rink/EPA/ Keystone

Die Königsjacht «Dannebrog» liegt im Hafen von Rönne, auf Bornholm, vor Anker: Baujahr 1932, doch zeitlos schnittig. Auch das Städtchen Rönne ist schick – längst wiederaufgebaut nach dem Bombardement durch die sowjetische Luftwaffe anno 1945. Königin Margrethe besuchte neulich die Insel. Das ist ein zarter diplomatischer Wink, denn dieser Vorposten Dänemarks in der Ostsee ist, in Zeiten russischer Gier nach Lebensraum, strategisch bedeutsam. Sie ist der einzige Teil Dänemarks, den 1945 nicht britische, sondern sowjetische Truppen von der Wehrmacht säuberten. Die Rote Armee zog freilich erst ein Jahr später ab, unter der Bedingung, dass auf Bornholm einzig dänisches Militär stationiert werde, woran sich Kopenhagen bis 2000 hielt. Anfang Mai 1945 trieb den britischen Premier Churchill die Sorge um, Stalin könnte nach Dänemark greifen, um die Ostsee zu kontrollieren und sich Zugang zur Nordsee zu sichern (das soll schon Zar Peter dem Grossen vorgeschwebt haben). London ­beorderte daher kanadische Stosstrupps im Eilmarsch an den deutschen Ostseehafen Wismar, um eine Durchmarschroute der Sowjets nach Jütland zu sperren. Der Kalte Krieg hatte bereits begonnen. Nun läuft er wieder.

