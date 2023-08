Kampf gegen die Inflation – JPMorgan rechnet nicht mehr mit EZB-Zinserhöhung im September Nach Einschätzung der US-Grossbank wird die Europäische Zentralbank bei ihrer kommenden Sitzung voraussichtlich eine Zinspause einlegen.

Die EZB hat die Zinsen im Kampf gegen die Inflation seit Sommer 2022 bereits neunmal in Folge angehoben – zuletzt im Juli. Bild: Boris Roessler/DPA/Keystone

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung der US-Grossbank J.P. Morgan auf ihrer kommenden Sitzung im September voraussichtlich eine Zinspause einlegen. Im aktuellen Straffungszyklus sei stattdessen mit einer finalen Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte im Oktober zu rechnen, teilte J.P. Morgan am Mittwoch mit. Bislang hatte das Geldhaus einen solchen Schritt im September erwartet. Mit der Anhebung im Oktober würde der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Geschäftsbanken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, auf 4% steigen.

In der Eurozone ging es zuletzt konjunkturell bergab. Schwächelnde Dienstleister bremsen die Wirtschaft immer mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Service-Sektor zusammen – sank im August überraschend deutlich um 1,6 Zähler auf 47,0 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit November 2020. Die EZB hat die Zinsen im Kampf gegen die Inflation seit Sommer 2022 bereits neun Mal in Folge angehoben – zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der Einlagensatz liegt damit aktuell bei 3,75% – das ist das höchste Niveau seit Oktober 2000. Die nächste Zinssitzung ist am 14. September.

Händler taxieren inzwischen die Wahrscheinlichkeit nur noch auf 40%, dass die EZB im September die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Noch am Dienstag wurde dafür eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%angenommen. Auch die Erwartungen für Zinserhöhungen im Rest des Jahres schwächten sich ab. Händler sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung bis Dezember jetzt nur noch bei knapp unter 60%.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.