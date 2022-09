Bolsonaro versus Lula – Kampf um die Zukunft Brasiliens beginnt Die grösste Volkswirtschaft Lateinamerikas hat die Wahl zwischen zwei Kandidaten an den entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums. Mara Bernath

Bolsonaros Angriff auf die Institutionen ist ein Test für die noch junge Demokratie: Bolsonaros Anhänger am 7. September. Bild: Maria Magdalena Arrellaga/Bloomberg

Der eine Kandidat – Luiz Inácio Lula da Silva – sass fast eineinhalb Jahre im Gefängnis, gegen den anderen – Jair Bolsonaro – ermittelt der oberste Gerichtshof des Landes gleich in mehreren Fällen. Dennoch ist die zentrale Frage im Kampf um das Präsidialamt in Brasilien nicht Korruption oder die Strahlkraft der Kandidaten, sondern die Wirtschaft.

Die Inflation ist jüngst zwar wieder in den einstelligen Prozentbereich zurückgekommen, der Preisdruck für die Bevölkerung bleibt dennoch hoch. Die Arbeitslosenquote ist mit 9% zwar tiefer als vor der Pandemie, aber viele der neu geschaffenen Stellen sind im Tieflohnsektor und der Medianlohn sinkt, statt mit den steigenden Preisen mitzuhalten. Der Coronaeinbruch des Brutto­inlandprodukts wurde ebenfalls wettgemacht, aber die Wachstumsrate verlangsamt sich.

Denn nach massiven Zinserhöhungen ist es gemäss Analysten nur noch eine Frage der Zeit, bis die Notenbank die Geldpolitik weiter strafft. Beim jüngsten Zinsentscheid im September beliess die Zentralbank den Selic-Satz auf 13,75%. Das sind 1175 Basispunkte mehr als im März 2021.

Lula führt in Umfragen

Unabhängig davon, wer nach den Wahlen im Parlament sitzt und wer Präsident wird: Die Politiker müssen den Balanceakt von finanzpolitischer Rigorosität und finanzieller Unterstützung für die leidende Bevölkerung meistern. Trotz der fundamentalen Unterschiede in den politischen Positionen von Lula und Bolsonaro zeige der Markt «keine klare Präferenz», sagen die Analysten der Zurich. Bei den über 156 Mio. Stimmberechtigten liegt hingegen Lula, wie ihn alle nennen, klar vorne. Die anderen elf Kandidaten sind chancenlos. Dennoch wird die Entscheidung wohl erst bei der Stichwahl vom 30. Oktober fallen. Denn Lula siegt am Sonntag nur, wenn er die 50%-Hürde knackt – das ist bis jetzt nur einem Mann gelungen.

Er heisst Fernando Henrique Cardoso und war Lulas Vorgänger als brasilianischer Präsident. Cardoso rief seine Mitbürger zehn Tage vor der Wahl dazu auf «für den Erhalt der Umwelt und für starke demokratische Institutionen» zu stimmen. Eine deutliche Kritik an Bolsonaros Umweltbilanz – in seiner Amtszeit wurde im Amazonas eine Fläche von der Grösse Taiwans gerodet – und seinem aggressiven Politikstil.

Die Ausbeutung des Amazonas führte vor allem im Ausland zu intensiver Kritik an Bolsonaros Führung. Bild: Victor Moriyama/Getty Images

Angst vor Unruhen

Das oberste Gericht ermittelt wegen «Missinformation» gegen Bolsonaro. Das hindert den 57-Jährigen nicht daran, Zweifel am elektronischen Wahlsystem Brasiliens zu säen. So behauptet er immer wieder, 2018 eigentlich bereits im ersten Wahlgang gewonnen zu haben. Im Sommer behauptete er vor geladenen Diplomaten aus siebzig Ländern, dass die Wahlmaschinen nicht funktionieren.

Diese Behauptungen stimmen nicht. In Kombination mit Bolsonaros oft wiederholter Aussage «Nur Gott kann mich des Amtes entheben» weckt das ungute Erinnerung an die Stürmung des US-Kapitols vom 6. Januar 20222. Denn der ehemalige Hauptmann Bolsonaro inszeniert sich gerne als «Trump Lateinamerikas» und fordert seine Anhänger immer wieder dazu auf, Waffen zu kaufen und diese auch einzusetzen. Dass der amtierende Präsident das Resultat nicht akzeptiert, sei eine reelle Gefahr, sagte der Hedge-Fund-Manager Luis Stuhlberger bei einem Anlass vor Investoren anfangs Monat. Zudem seien die Wahlumfragen ungenau, schreiben die Analysten von Goldman Sachs, da Bolsonaro auf flammendere Unterstützung zählen könne.

Auch weil Lula bei weitem nicht mehr so beliebt ist wie 2010. Als der heute 76-Jährige nach acht Jahren an der Spitze des Landes abtrat, genoss er Zustimmungswerte von beinahe 90%. Doch dieser Glanz bröckelte, als seine handverlesene Nachfolgerin Dilma Rousseff und ihre gemeinsame Arbeiterpartei in einen Korruptionsskandal rund um Petrobras und Odebrecht verwickelt wurden und Rousseff ihr Amt verlor. Auch Lula war Teil des sogenannten Carwash-Skandals und verbrachte 580 Tage im Gefängnis. Das Urteil gegen ihn wurde im März 2021 aufgrund von Verfahrensfehlern für ungültig erklärt. Zudem sei der zuständige Richter voreingenommen gewesen – er diente später im Kabinett Bolsonaros.

Brasilien ist gespalten zwischen Lula (links) und Bolsonaro (rechts). Bild: Gustavo Minas/Getty Images

Sozialprogramme

Bolsonaro selbst ritt 2018 die Welle der Wut gegen die «korrupten Eliten» bis zum Wahlsieg. Heute kann sich der 67-Jährige nicht mehr als politischer Aussenseiter inszenieren. Auch seine «Errungenschaften» aus der Amtszeit eignen sich nur bedingt als Wahlkampfthema. Gleich zu Beginn krempelte er zwar das Rentenwesen um, aber danach kam seine Reformagenda ins Stocken. Bolsonaro macht dafür die Pandemie verantwortlich, die er zuerst und zu lange als «kleiner Husten» verspottete. Mit fatalen Auswirkungen: 686 000 Brasilianer starben im Zusammenhang mit Covid.

Jetzt will Bolsonaro neben Petrobras (vgl. Text unten) auch die Post privatisieren, Unternehmenssteuern senken, Waffenbesitzern mehr Rechte einräumen und Abtreibungen erschweren. Sowohl Bolsonaro als auch Lula wollen die erhöhte Finanzhilfe von 600 Real (110 Fr.) monatlich für arme Familien auch nächstes Jahr beibehalten. Lula will zudem das Steuersystem zugunsten der Armen reformieren, die Schuldenobergrenze abschaffen und fordert Energieautarkie für Brasilien. Doch konkrete Massnahmen, oder wie sie die höheren Sozialausgaben finanzieren wollen, sucht man im Wahlprogramm beider Kandidaten vergeblich. Lula verweist auf die glorreiche Zeit der Zehnerjahre, als der Rohstoff-Superzyklus seine Sozialprogramme finanzierte und Millionen von Brasilianern aus der Armut half.

Brasilien ist nach wie vor eine Rohstoff-Supermacht. Die hohen Preise für viele Rohstoffe am Weltmarkt in Kombination mit dem schwachen Real haben bis jetzt aber eher zu höheren Kosten für die Bevölkerung und nicht zu Mehreinnahmen für den Staat geführt. Beim brasilianischen Aktienindex Ibovespa liege die Erholung näher: Sobald die Unsicherheit der Wahlen vorbei sei, werden die Kurse steigen, sagt der brasilianische Hedge Fund XP – egal, ob der linke oder der rechte Populist gewinne.

Petrobras steht mit auf dem Wahlzettel

Der Kampf um das Präsidialamt ist auch ein Kampf um die Zukunft von Petróleo Brasileiro, besser bekannt unter der Abkürzung Petrobras. Während Jair Bolsonaro den Ölförderer und Betreiber von Tankstellen komplett privatisieren will, möchte Lula da Silva Petrobras als «Vehikel für nationale Entwicklung» nutzen, wie er es selbst nennt.

Brasilien fördert pro Tag 2,7 Mio. Fass Öl pro Tag: Tankerschiff von Petrobras. Bild: Dado Galdieri/Bloomberg

Es ist ein rarer konkreter Kontrast im aufgeladenen brasilianischen Wahlkampf. Denn obwohl die zwei Männer entgegengesetzte politische Pole vertreten, bleiben die wirtschaftlichen Massnahmen von beiden vage. Anders bei Petrobras. Der grösste Ölförderer Lateinamerikas ist nur schon deshalb Wahlkampfthema, weil der Carwash-Korruptionsskandal rund um Petrobras der Grund für Lulas Aufenthalt im Gefängnis war.

So greift Bolsonaro Lula auch immer wieder für sein «Missmanagement» von Petrobras während dessen Amtszeit an. Tatsächlich ist Lulas Petrobras-Bilanz durchzogen. Einerseits wurden in den Zehnerjahren die grossen Tiefseeölfelder entdeckt, die heute eine wichtige Einnahmequelle für Petrobras sind. Andererseits hat die Regierung Lulas die Förderung von Öl direkt vor der Küste Brasiliens (in sogenannten Pre-Salt-Schichten) durch Regulierungen gebremst. Analysten gehen davon aus, dass Petrobras ohne den damaligen Eingriff von Lulas Regierung heute doppelt so viel Öl fördern könnte.

Dennoch generiert das Öl unter den tiefen Salzfeldern vor der Küste Brasiliens viel Geld für Petrobras. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 84 Mrd. $ und schüttete eine massiv ­höhere Dividende aus. Trotzdem sind die ­Aktien deutlich günstiger als die der Konkurrenz. Lula kritisiert diesen einseitigen Fokus: Petrobras verschlafe die Energiewende. Das will er ändern, auch wenn die Margen und die Dividende darunter leiden. Statt auf Kostensenkungen soll Petrobras auf die Energieproduktion aus Wind und Wasserstoff fokussieren. Gleichzeitig soll ­Petrobras so viel Öl fördern, dass Brasilien nicht mehr von Ölimporten abhängig ist.



Bolsonaro hingegen ist kein Freund von erneuerbaren Energiequellen. Stattdessen setzt er auf die «Macht des Marktes». Wie bereits beim Stromversorger Eletrobras, dessen Privatisierung er im vergangenen Jahr vorangetrieben hat, soll auch Petrobras an private Investoren verkauft werden. Zurzeit besitzt der brasilianische Staat – direkt und indirekt – zwei Drittel der Petrobras-Aktien.

Nur in einem sind sich die beiden Kandidaten einig: Petrobras soll weiter Öl pumpen – anders als beispielsweise Kolumbiens neuer Präsident Gustavo Petro, der neue Ölförderung in seinem Land aus Umweltgründen blockiert. Doch für Petrobras-Aktionäre bleibt ein Risiko bestehen: Beide Kandidaten sind Populisten und könnten dem Druck der Strasse nachgeben, Petrobras zum Verkauf von massiv subventioniertem Öl innerhalb Brasiliens zu zwingen.

