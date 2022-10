Neuseeland – Kampfansage an die Inflation Die Notenbank in Auckland hat den Leitzins zum achten Mal erhöht und ist damit noch nicht am Ende ihrer Politik angelangt. Ein Präzedenzfall für andere Länder? Andreas Neinhaus

Wann ist genug? Wie weit müssen die Zinsen noch steigen, bis die Notenbanken zufrieden sind? Zweimal in den vergangenen zwei Jahren sah es so aus, als ob die Inflation den Höhepunkt erreicht hat. In diesen Wochen gibt es erneut Signale. In den USA stagniert die Teuerung. Einige Rohstoffe notieren deutlich unter ihren Höchstkursen. In den vergangenen Tagen sind sogar die Anleihenrenditen etwas gesunken.

Ein erstes Signal auf das nahende Ende dürfte von jenen Notenbanken eintreffen, die weit im Zinszyklus vorangeschritten sind. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zählt dazu. Sie hat den Leitzins bereits siebenmal angehoben. Am Mittwoch folgte der achte Streich: von 3 auf 3,5%. Damit liegt der Satz auf dem alten Höhepunkt der Jahre 2014/15.

Futter für die Falken

Der Schritt war erwartet worden. Jedoch enttäuschte der Kommentar der RBNZ. Notenbankchef Adrian Orr und seine Kollegen gaben keine Entwarnung. Im Gegenteil. Das Communiqué enthält gezielte Spitzen, die die geldpolitischen Falken bestärken. Zum Beispiel wird darauf verwiesen, dass das Kollegium auch eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte (Pp) ins Auge fasste, selbst wenn es am Ende dagegen entschied.

Bei den Zinserhöhungen werde weiter «Schritt gehalten», ist zu lesen. Auch das ist ein Indiz dafür, dass es zu früh ist, um auf ein langsameres Tempo zu setzen. Zudem gaben die Währungshüter keine Hinweise darauf, wo das allfällige Top im Zinszyklus liegen dürfte.

Die Märkte bleiben somit auf sich allein gestellt. Das dürfte die Volatilität hochhalten. Die kurze Phase der Entspannung ist erst einmal zu Ende.

Das Research von Barclays rechnet damit, dass das Hoch auf 4% erreicht wird. Michael Gordon, Chefökonom der Bank Westpac, ist skeptischer. «Die RBNZ wird den Leitzins im November und im Februar je einen halben Prozentpunkt erhöhen», schreibt er in einem Kommentar. Der Zinshöhepunkt liege wohl bei 4,5%.

Nicht unsensibel – aber wachsam

«Die Notenbank ist sicher nicht unsensibel gegenüber dem sich eintrübenden Ausblick der Weltwirtschaft», argumentiert Gordon. Immerhin habe sie sich zwischen den beiden zinspolitischen für die weniger harte Option entschieden. Aber die Tatsache, dass +0,5 Pp die schwächere Option darstellt, spreche Bände.

Die Währungshüter orientieren sich ausschliesslich an der aktuellen konjunkturellen Lage. Die Daten berichten überwiegend von Engpässen und einer kräftigen Nachfrage. Am Arbeitsmarkt herrscht Vollbeschäftigung. Es mangelt an Arbeitskräften.

Das treibt die Inflation an. Die Kernteuerung – also die Konsumentenpreise bereinigt um die Energiepreise – liegt hoch. Sie beträgt 6%.

Zudem wertet sich die Landeswährung ab. Der Neuseeland-Dollar hat in den vergangenen sechs Monaten gegenüber dem US-Dollar fast 20% verloren. Der Aufwärtsdruck auf die Importpreise ist daraufhin noch grösser.

Immobilienmarkt schwer getroffen

Wenig zu beeindrucken scheinen die Notenbanker vor Ort auch die Situation am Immobilienmarkt. Die Hypothekenzinsen sind in die Höhe geschossen. Nach mehreren Jahren kräftigen Wachstums geben die Immobilienpreise nach. Oxford Economics beurteilt den lokalen Immobilienmarkt als crashgefährdet. Nur in Kanada ist demnach das Einsturzrisiko noch grösser.

Überdurchschnittlich viele Eigenheimbesitzer haben Hypotheken mit variabler Verzinsung abgeschlossen, bekommen also die Leitzinserhöhungen voll zu spüren. Der Anteil beträgt 12%. Dazu sind 40% der Inhaber einer Festhypothek zu zählen, deren Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Sie müssen dann auf dem Zinshöhepunkt eine teure neue Hypothek abschliessen.

Die RBNZ lässt sich von dieser Aussicht nicht abschrecken. Ihr Vorgehen könnte ein Präzedenzfall für andere Währungshüter sein, beispielsweise die Federal Reserve in den USA. Der Antiinflationskurs wird konsequent durchgesetzt – auch gegen wirtschaftliche Widerstände.

