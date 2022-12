Nächstes Jahr wird Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholen. China hat seinen demografischen Zenit bereits überschritten und beginnt zu altern. Dagegen wird der Aufstieg Indiens noch Jahrzehnte dauern.

Während Chinas vier Jahrzehnte der «Reform und Öffnung» Hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt und den Status eines hohen Einkommens in Reichweite gebracht haben, hat Indien nach der Abkehr von seinem sozialistischen Modell im Jahr 1991 nach wie vor Mühe, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. So ist die chinesische Wirtschaft heute sechsmal grösser als die indische, und der Unterschied in der Basisinfrastruktur der beiden Länder ist eklatant. Doch seit Präsident Xi Jinping China wieder in eine stärker staatsorientierte Richtung lenkt, hat sich das Wachstum erheblich verlangsamt.

Indiens Wirtschaft hat in diesem Jahr die meisten anderen Länder überholt, was das Wachstum betrifft, und Premierminister Narendra Modi will sein Land auf den Weg bringen, die Lücke zu China zu schliessen. In diesem Herbst hat Indien das Vereinigte Königreich überholt und ist nun die fünftgrösste Volkswirtschaft der Welt. Jüngste Schätzungen gehen davon aus, dass das Land dank seiner derzeitigen Politik und seiner Wachstumsraten in etwa zehn Jahren die drittgrösste Volkswirtschaft sein wird. Auch wenn die für 2023 prognostizierte Wachstumsrate unter der von 2022 liegt (5,9 gegenüber 6,9%), ist ein rascher Aufstieg auf der globalen Wirtschaftsleiter weiterhin in Reichweite.

Protektionistische Tendenzen überwinden

China hat Indien in den vergangenen Jahrzehnten übertroffen, weil es seine Wirtschaft viel schneller und entschlossener öffnete und sich den globalen Handel erschloss. Während China dabei war, sich als «Fabrik der Welt» zu etablieren, hegte Indien noch Misstrauen gegenüber freiem Handel und liess zu, dass protektionistische Tendenzen die raschen Reformen behinderten. Die Fähigkeit des Landes, in den kommenden Jahren alte Gewohnheiten zu überwinden, wird wahrscheinlich ausschlaggebend dafür sein, ob es sein Ziel erreichen kann, ein anhaltend schnelles Wachstum und breiten Wohlstand zu erreichen.

Im Moment sind die globalen Bedingungen für Indien noch günstig. Chinas Erfolg im Aufstieg in der globalen Wertschöpfungskette hat zur Folge, dass es nun nicht mehr der Billigproduzent ist, der es einmal war. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und des Umstands, dass viele multinationale Unternehmen ihre Lieferketten überdenken, richtet sich der Blick der Investoren zunehmend auf Indien.

Die Globalisierung mag sich verändern, aber sie ist kaum auf dem Rückzug. Vielmehr ist der Welthandel stärker denn je. Neu ist das Bestreben, Wertschöpfungsketten an politisch berechenbareren Orten anzusiedeln, damit geopolitische Spannungen und schurkische Akteure den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht übermässig beeinträchtigen. Indien könnte dafür in Frage kommen, aber zunächst müssen einige offene Fragen geklärt werden.

Freihandel mit der EU anstreben

Ein Thema sind die Beziehungen Indiens zu Europa. Ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien stand früher für beide Seiten ganz oben auf der Agenda, wurde aber Mitte der Zehnerjahre auf Eis gelegt. Die EU wollte mehr, als sie erreichen konnte, Indien wollte weit weniger, und die Gespräche verliefen im Sand. Doch Anfang dieses Jahres beschlossen die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, und Premier Modi, die Bemühungen um den Abschluss eines Freihandelsabkommens wieder aufzunehmen.

Vieles wird nun vom Ergebnis dieser neuen Gespräche abhängen, die auf eine siebenjährige Unterbrechung folgen. Die EU wird erkennen müssen, dass sie wahrscheinlich nicht alles, was sie will, auf einmal erreichen kann. Indien wird seinerseits eine Menge politischen Ballast abwerfen müssen. Wenn es wirklich von der globalen Neuordnung der Wertschöpfungsketten profitieren will, muss es sich in einer Weise öffnen, gegen die es sich bisher gewehrt hat.

Weder die Verhandlungen noch die damit verbundenen Reformen werden einfach sein. Fortschritte werden letztlich von der politischen Führung sowohl in Neu-Delhi als auch in Brüssel abhängen. Wenn die Unterhändler neue Wege beschreiten wollen, wie es in diesem Fall notwendig ist, brauchen sie ein klare Vision und einen konsequenten Willen.

Politisches Gewicht wächst

Vor allem die indische Führung sollte sich vor Augen halten, was die eigene Politik der vergangenen Jahrzehnte angerichtet hat. Die unterschiedlichen nationalen Konzepte für die Weltwirtschaft erklären, warum China heute 16% des Aussenhandels der EU ausmacht, während Indien für nur 2% steht. Dieser Anteil muss in den kommenden zehn Jahren natürlich steigen, aber inwieweit das der Fall sein wird, hängt stark von den Ergebnissen der neuen Gespräche ab.

Der Rest der Welt kann von einem wohlhabenderen, selbstbewussteren und mächtigeren Indien viel profitieren. Indien ist nicht nur bald das bevölkerungsreichste Land, sondern es ist bereits die grösste Demokratie, und seine Stimme wird mit der Entwicklung seiner Wirtschaft nur noch an Bedeutung gewinnen. Doch letztlich wird die sanfte Macht, die Indien in Zukunft ausüben wird, die handels- und wirtschaftspolitischen Entscheidungen spiegeln, die es heute trifft.

