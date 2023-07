Nach bissiger Kritik am Angebot von Liontrust hat die Aktionärsgruppe NewGAMe ein eigenes öffentliches Übernahmeangebot in bar angekündigt.

Die zeitliche Staffelung und die unterschiedliche Ausgestaltung der Angebote fordern die Aktionäre. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Am meisten – und zudem Bares – bietet die aus NewGAMe und Bruellan bestehende Investorengruppe. Sie will allerdings nur 17,5% der Aktien erwerben und besässe dann insgesamt über 25%. Der Gruppe geht es vermutlich um das Erreichen einer Sperrminorität bzw. darum, von Liontrust ein besseres Umtauschangebot zu erzwingen. Ein legitimes Anliegen, dem man sich als Aktionär anschliessen kann.

Bei der Variante NewGAMe riskieren verkaufswillige Aktionäre, auf ihren Papieren sitzenzubleiben. Dazu kommt die Ungewissheit, was NewGAMe personell und strategisch denn genau bedeuten würde. Den Angebotsprospekt will NewGAMe erst am oder um den 17. August veröffentlichen.

Derweil spitzt sich die Lage von GAM zu. Ja, es könnte noch schlechter werden. Aktionäre müssen sich fragen, ob sie daran mitschuldig sein wollen. Kapitalistische Gewissensforschung ist nötig.

Weitere verunsicherte Kunden könnten abspringen. Die Liquiditätshilfe, die Liontrust ihr gewährt, hat GAM bereits beansprucht. Der Kredit wird fällig gestellt, wenn der Liontrust-Deal auseinanderfallen sollte. Keine Chance, dass die verlustgeplagte GAM ihn bald zurückzahlen könnte. Wer auf den maximalen Preis wartet, könnte am Ende am meisten verlieren.

Monica Hegglin bearbeitet und kommentiert für die FuW vorwiegend aktuelle Themen des Finanzplatzes und der Corporate Governance. Die studierte Ökonomin war früher US-Korrespondentin des Tages-Anzeigers sowie Redaktorin der Handelszeitung und der Berner Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.