Kapitalmarkttag – Belimo will Potenzial bei Gebäudemodernisierung stärker nutzen Der Klimaspezialist erkennt Wachstumspotenzial in der Heizungs- und Lüftungsmodernisierung. Mit «RetroFIT+» strebt das Unternehmen an, dieses Potenzial effizient auszuschöpfen.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Belimo weiterhin eine solide Entwicklung. Bild: Iris C. Ritter

Bei der Modernisierung von Gebäuden im Bereich der Heizung und Lüftung sieht Belimo noch erhebliches Wachstumspotenzial. Mit der strategischen Initiative namens «RetroFIT+» will das Unternehmen dieses noch stärker ausschöpfen.

Die Modernisierung von Gebäuden biete noch erhebliche Potenziale für das Einsparen von Energie und damit auch CO₂. Neben regulatorischen würden dabei auch technische Faktoren die Entwicklung vorantreiben, sagte Firmenchef Lars van der Haegen am Mittwoch anlässlich des Kapitalmarkttages am Hauptsitz in Hinwil

So werde etwa die Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden durch neue Regulierungen und Gebäudelabels in der EU, den USA und Asien angetrieben. Technologisch komme der zunehmende Trend hin zur Wärmepumpe Belimo entgegen.

Um dieses Potenzial zu heben, habe Belimo die strategischen Initiative namens «RetroFIT+» aufgelegt. Neben neuen Produkten und Diensten, die speziell für die Modernisierung entwickelt werden, wurden auch diverse Verkaufsinitiativen lanciert. Damit will Belimo seine zumeist eher kleinen Kunden stärker unterstützen, die Produkte zu verkaufen und zu implementieren.

Stabile Entwicklung im zweiten Halbjahr erwartet

Für die zweite Jahreshälfte erwartet das Unternehmen weiterhin eine solide Entwicklung. Das Wachstum werde wegen der hohen Vergleichsbasis zum Vorjahr etwas geringer ausfallen. Jedoch werde es immer noch im Rahmen des langjährigen Durchschnitts liegen. Konkret nannte Finanzchef Markus Schürch eine Spanne zwischen 8 bis 10%.

Der Ebit dürfte aber etwas geringer ausfallen. Dies liege vor allem an dem wegen der Weihnachtsferien vergleichsweise kurzen Dezember, in dem die Bestellungen der Kunden traditionell geringer ausfallen würden. Zudem betonte Schürch, dass Belimo weiterhin stark in Forschung und Entwicklung investieren werde. Durch weitere Einstellungen könnten daher die Kosten etwas höher ausfallen.

