Jens Fankhänel, Noch-CEO der Kardex Group, an einer Medienkonferenz 2017. Bild: Walter Bieri/Keystone

Einschätzung von Rainer Weihofen um 9.15 Uhr

Vor einer Woche hat der Spezialist für Intralogistik eine Gewinnwarnung veröffentlicht, jetzt teilt er den Abgang seines CEO mit. Es wäre gewagt, zwischen den beiden Nachrichten einen Zusammenhang herstellen zu wollen, zumal die Gewinnwarnung kein Drama ankündigte, sondern wenig überraschend darauf hinwies, dass höherer Kosten im laufenden Jahr zu einer Marge auf dem Betriebsgewinn unterhalb des Zielkorridors führen werde. Was bei der Meldung zum Ausscheiden von Jens Fankhänel Fragen aufwirft, ist das Timing. Ende Februar will der CEO das Unternehmen verlassen. Das ist in drei Monaten. Eine Nachfolge ist offenbar nicht geklärt, denn wie es heisst, will der Verwaltungsrat in den nächsten Monaten einen reibungslosen Übergang der Verantwortung sicherstellen. Das Überwachungsgremium wurde von Fankhänels Entscheid offenbar überrascht, was auch die schmallippige Medienmitteilung erklärt. Über den Grund für die Eile lässt sich nur spekulieren. Von Zerwürfnissen zwischen Unternehmensleitung und Verwaltungsrat war bisher nichts bekannt. Von aussen betrachtet hat der scheidende CEO seinen Job gut gemacht, was sich am Leistungsausweis des Unternehmens ablesen lässt. Die Fussstapfen für einen Nachfolger sind recht gross. Bis diese ausgefüllt sind, werden die beiden erfahrenen Divisionsleiter und der CFO das Unternehmen auf Kurs halten können.