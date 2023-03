Bereits im letzten November hat Kardex eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.50 Uhr

Prognosen sind so eine Sache, denn sie sind in die Zukunft gerichtet im Gegensatz zu Diagnosen, die den Stand der Dinge feststellen. Im November hatte der Spezialist für Intralogistik gewarnt, dass er die für 2022 angepeilte Gewinnmarge auf Stufe Ebit von 10 bis 14% nicht erreichen werde. Aus Sicht von Marktbeobachtern und Anlegern ist es in jedem Fall gut, frühzeitig vor Enttäuschungen gewarnt zu werden. Nun sind es 9,9% geworden. Rein formal war die Warnung also berechtigt, doch in Anbetracht des Gegenwindes der Inflation ist die tatsächlich erreichte Marge kein Beinbruch. Vielmehr zeigt das Jahresergebnis mit einem Umsatzplus von 24% und einem deutlich gestiegenen Auftragseingang, dass das Geschäftsmodell von Kardex nach wie vor sehr gut funktioniert. Die Automatisierung von innerbetrieblichen Logistikprozessen ist für ihre Kunden eine Quelle für Profitabilität und mindert die Probleme mit dem Fachkräftemangel, was die Kundschaft bei der Stange hält. Anleger sollten diesem Verhalten folgen.