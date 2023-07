Aktie im Blickpunkt – Kartoffelchips treiben PepsiCo an Der Getränkekonzern hebt zum zweiten Mal in Folge die Prognose an. Vor allem die Snack-Sparte Frito-Lay überzeugt. Giuliano Ligi

Der Getränkekonzern ist gut unterwegs und hat die Prognose ein zweites Mal in diesem Jahr erhöht. Bild: Mark Lennihan, File/AP Photo/Keystone

Dank solider Zahlen zum zweiten Quartal sind PepsiCo am Donnerstag gut 1,8% vorangekommen. Im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung hat der US-Getränkehersteller die Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr hochgeschraubt. Bereits nach dem Zahlenkranz für die ersten drei Monate hat der Hauptkonkurrent von Coca-Cola eine positivere Geschäftsentwicklung in Aussicht gestellt.