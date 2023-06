Geopolitik in Zentralasien – Kasachstan ist auf dem Sprung Das neuntgrösste Land der Erde will sich zwischen Europa, Russland und China positionieren. Dabei helfen soll ein riesiger Handelsweg, der nun ausgebaut werden soll. Carla Palm

Kasachstan ist dabei, einen grossen Tigersprung nach vorn zu machen. Gemäss Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr 4,3% zulegen, trotz Inflation und der Unruhe in der Region, die aus Russlands Einmarsch in der Ukraine resultierte. Mittelfristig seien sogar 5 bis 7% BIP-Wachstum möglich, prognostizierte IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa anlässlich einer internationalen Konferenz in der Hauptstadt Astana Anfang Juni.