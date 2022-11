Detailhandel – Kauflaune in der Schweiz hält an Eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der Swiss Retail Federation zeigt, dass die Kauflaune der Schweizer Konsumenten weiterhin gut ist.

Fast die Hälfte der befragten Personen hat angegeben, dass sie sich in den kommenden Monaten nicht einschränken müssten. Martial Trezzini/KEYSTONE

Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Kauflaune in der Schweiz nach wie vor gross. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der Swiss Retail Federation, die in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht worden ist.



Fast die Hälfte der befragten Personen gab an, dass sie sich in den kommenden Monaten nicht einschränken müssten. Jede dritte Person rechnet mit nur geringen Einschränkungen, während 12% davon ausgehen, dass sie den Gürtel deutlich enger schnallen müssen.



Die Umfrage in der Schweiz kontrastiert deutlich mit der Situation in Deutschland. Jede dritte befragte Person rechnet im nördlichen Nachbarland der Schweiz mit deutlichen Einschränkungen, während nur gerade 18% glauben, dass es für sie weiter geht wie bisher.



«Wir hören nun schon seit einigen Wochen, dass sich die Konsumentenstimmung verschlechtert. Aber in den Läden spüren die Händler bisher nichts davon», kommentierte Dagmar T. Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation, die Umfrage-Ergebnisse.



Das seien gute Nachrichten vor Beginn des für den Detailhandel wichtigen Weihnachtsgeschäftes. Dank der grosse Kaufkraft und der sehr guten Lage auf dem Arbeitsmarkt müsse die Schweizer Bevölkerung deutlich weniger Abstriche machen als in den Nachbarländern.

AWP

