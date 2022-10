Einheitlich düsteres Weltbild – Kein grünes Licht für Aktien Strategen sehen wenige Anlagealternativen zu Cash. Susanne Toren

Die Asset-Allocation-Ausrichtung bleibt bis auf weiteres unausgeglichen. Bild: Getty Images

Institutionelle Investoren wie Vermögensverwalter und Asset-Manager sind schon seit längerer Zeit sehr einheitlich positioniert, was unüblich und erfahrungsgemäss kein gutes Zeichen ist, sondern eher zur Vorsicht mahnt. Oder ist es einfach nur so, dass die Strategen immer noch keine Anlagealternative weit und breit sehen? Bargeld ist bei allen nach wie vor so stark übergewichtet, wie es die jeweiligen Vermögensverwaltungsmandate zulassen, Aktien sind umgekehrt untergewichtet.