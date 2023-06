Was macht eigentlich Luciano Benetton – Kein Ruhestand für den Benetton-Gründer Mit 88 Jahren will der einst berühmteste Pulliproduzent Italiens der Marke wieder neues Leben einhauchen. Andreas Neinhaus

Mit einem Brief hat sich Luciano Benetton im Mai wie gewohnt an die Aktionäre der weltberühmten Modekette gewandt. Es scheint alles so wie immer, seit der inzwischen 88-jährige Unternehmenschef vor mehr als sechzig Jahren zusammen mit seinen drei Geschwistern die Modewelt dank eines besonderen Färbeverfahrens für Wolle revolutionierte. Aber der Schein trügt.

Eigentlich hatten Luciano, Gilberto, Giuliana und Carlo Benetton bereits vor zwei Jahrzehnten den Generationenwechsel eingeleitet. 2008 trat Luciano als Firmenchef zurück. Es stand schlecht um das Familienunternehmen. Die Marke war in die Jahre gekommen. Innerhalb der Familie gab es Unstimmigkeiten über die ideale Nachfolge. Bruder Gilberto votierte für eine externe Lösung, Luciano wollte die Familie am Ruder halten.

2012 wurde Lucianos Ältester, Alessandro, Chef. Aber auch er wirkte ohne Erfolg. Der Umsatz schrumpfte weiter, und die Verluste häuften sich. Benetton schloss die Läden in den USA und Südamerika, um die Kosten zu senken, was den Wert der Marke zusätzlich schwächte. Ende 2017, unzufrieden mit der Managementmisere im eigenen Haus, entschloss sich Luciano zu einem Comeback. Mit 82 Jahren übernahm er erneut das Steuer.

Die Tragödie von Genua

Die grösste Herausforderung sollte allerdings noch folgen. Der Name Benetton steht zwar für farbenfrohe Pullis und Polos. Tatsächlich investierten Luciano und seine Geschwister auf dem Höhepunkt des Erfolgs ihr Geld in andere Branchen. Sie nutzten die Gunst der Stunde: Italiens Staat privatisierte sein Tafelsilber, Benetton griff über die Holding Edizione zu, und so wurden die vier Eigentümer von Supermärkten, Agrarländereien, Autobahnraststätten (Autogrill) und 2000 schliesslich der italienischen Autobahnen.

Dann kam das Jahr 2018. Am 14. August stürzte die Autobahnbrücke in Genua ein und riss 43 Menschen in den Tod. Jahrelange Versäumnisse bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten waren schuld und damit für die Öffentlichkeit auch die Eigentümer. Italiens einst gefeierte Industriellenfamilie wurde über Nacht als raffgierige Kapitalisten abgestempelt, die für eine gute Rendite über Leichen gehen. Die Regierung kanalisierte den Volkszorn auf Luciano Benetton und seine Geschwister. Ein Exempel sollte statuiert werden und der Familie über eine Art Rückverstaatlichung ihr Anteil am Autobahnbetrieb aberkannt werden. Was drei Jahre später dann auch weitgehend so umgesetzt wurde.

Die Benettons verloren an Wohlwollen in der Öffentlichkeit, weil sie in den Wochen nach der Katastrophe von Genua schwiegen. Die allseits geforderte Entschuldigung blieb aus. Luciano beschuldigte indes in einem öffentlichen Brief die Regierung, die Tragödie für politische Zwecke instrumentalisiert zu haben, womit er nicht unrecht hatte. Als er allerdings sich selbst und seine Familie ebenfalls als Opfer des Brückenunglücks beschrieb, brachte er die Volksseele verständlicherweise erneut zum Kochen.

Infrastruktur statt Polohemden

Das Gerichtsverfahren zum Brückeneinsturz läuft noch. Benettons unrühmliche Rolle bleibt somit in der Tagespresse aktuell. Luciano wacht derweil über die Renaissance der Kleidermarke. Sie ist zurück in den USA und expandiert in Indien. Ein neuer Art Director wurde verpflichtet.

Das Standbein der Familienholding, die von Sohn Alessandro geleitet wird, ist allerdings längst die Verkehrsinfrastruktur. Das von Atlantia in Mundys umbenannte und von der Börse genommene Unternehmen, das Autobahnen im Ausland, Italiens Mautsystem Telepass und Flughäfen unterhält, will die Familie in den kommenden Jahren zum grössten weltweit agierenden Infrastrukturkonzern ausbauen.

