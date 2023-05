Börse Indiens – Kein Schnäppchen, aber enormes Potenzial Indien wird aus Investorensicht zunehmend als Alternative zu China gehandelt. Das wird auch den Aktienunternehmen des südasiatischen Landes deutlich mehr Gewicht verleihen. Susanne Toren

Die Bombay Stock Exchange (BSE) in Mumbai ist eine der ältesten Börsen der Welt und nach Marktkapitalisierung heute ein wichtigerer Handelsplatz als Frankfurt oder Zürich. Bild: Dhiraj Singh/Bloomberg

Derzeit geben sich die Regierungschefs beim indischen Premierminister Narendra Modi die Klinke in die Hand. Denn Indien wird von westlichen Ländern und ihren Unternehmen mehr und mehr als Alternative zu China gesehen. Und dies nicht nur, aber auch, um globale Lieferketten in Indien zu etablieren. Unternehmen wie Apple und Samsung haben ihre Investitionen in die Technologieproduktion des Landes bereits markant erhöht. Zudem hofft Modi, diesen Trend mit sogenannten produktionsgebundenen Anreizen im Wert von rund 40 Mrd. $ jährlich zu fördern.