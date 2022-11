Die Arbeitslosenrate in der Schweiz verharrt auf historischem Niedrigstniveau. Im Oktober wurde wie im Vormonat eine Quote von 1,9% registriert. Unlängst hatte die monatliche Umfrage unter Konsumenten ergeben, dass die Sicherheit der Arbeitsplätze als immer noch gut eingeschätzt wird. Die Erwartungen für die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen übertreffen den langjährigen Durchschnitt immer noch wesentlich.

Selbst wenn die Arbeitslosenquote in den kommenden Monaten, auch aus saisonalen Gründen, wieder über 2% steigen wird: Der Arbeitsmarkt ist weiterhin eine kräftige Stütze der Schweizer Konjunktur.

Kein Zweifel, die Lage hat sich in den vergangenen Monaten unter etlichen ­Aspekten eingetrübt. Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes sagt ein Wirtschaftswachstum von bloss noch 1,1% für 2023 voraus, nach 1,9% zuvor. Die Stimmung der Konsumenten, beeinflusst durch ein Stakkato schlechter Nach­richten – Klimaalarm, die Covid-Pandemie, der Aggressionskrieg in der Ukraine, Baisse an den Aktienbörsen, enorm ­steigende Krankenkassenprämien, zuletzt drohende Stromlücken bis hin zu einem temporären Blackout –, ist so niedrig wie seit fünfzig Jahren nicht mehr.

«Die wirtschaftliche Krise scheint subjektiv dramatischer, als sie tatsächlich ist.»

Trotzdem scheint die wirtschaftliche Krise subjektiv dramatischer, als sie tatsächlich (noch) ist. Manches erinnert an die schwierige Zeit in den 1970er-Jahren, als der Konflikt zwischen Arabern und Israel die Ölkrise auslöste. Indessen, das Öl war damals nicht nur bedeutender für die Wirtschaft, sondern auch und vor allem im Preis in kurzer Zeit um das Dreifache gestiegen. Die Schweiz erlebte eine mehrjährige Rezession. Die Arbeitslosenrate stieg rasant, und im Unterschied zu heute wurden die Folgen nicht von einer obligatorischen Versicherung gedämpft. Später, in den 1990er-Jahren, herrschte eine lange wirtschaftliche Flaute mit Hypothekar­zinsen von über 7%.

Schliesslich die Teuerung: Die Inflationsrate ist in diesem Jahr zwar auf 3% emporgeschnellt, doch sieht das im Vergleich zur langfristigen Durchschnittsteuerung von 2,2% keineswegs überwäl­tigend aus. Die Dynamik hat im Oktober dank niedrigerer Benzinpreise nachgelassen. Weil höhere Mieten erst 2023 in die Berechnung einfliessen werden, könnte die Inflation hartnäckig hoch bleiben. Sie ist indessen weiterhin bloss ein Drittel so hoch wie im Euroraum und in den USA.

«Hinzu kommt, dass sich der Finanzhorizont des Bundes spätestens ab 2024 bös verdunkelt.»

Der Bundesrat hat Anfang Monat aus gutem Grund entschieden, im Winter auf Unterstützungsmassnahmen zu Gunsten von Unternehmen und Privathaushalten definitiv zu verzichten. Weder die Wirtschaftslage noch die Inflation rechtfertigten eine Intervention des Staats, betonte die Regierung. Sämtliche Massnahmen wären überdies mit starken Eingriffen, Vollzugsproblemen und unerwünschten Nebenwirkungen verbunden.

Hinzu kommt, dass sich der Finanz­horizont des Bundeshaushalts spätestens ab 2024 bös verdunkelt. Masshalten ist das Gebot der Stunde. Daran sollte sich auch das in letzter Zeit besonders ausgabenfreudige Parlament halten, wenn es im Dezember über das Budget debattiert.

