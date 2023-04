Analyse zu den Quartalszahlen – Keine Auftragsflaute für ABB in Sicht Das Auftragsmomentum des Industriekonzerns hält im ersten Quartal unvermindert an. Er liegt bei allen Kennzahlen klar über den Erwartungen. Die Umsatzprognose wird verdoppelt. Siegmund Skalar

Die Auftragswelle rollt bei ABB wider Erwarten unvermindert weiter. Die einzige prominente Ausnahme: die Robotiksparte. Bild: Focke Strangmann/EPA/Keystone

Noch vor wenigen Monaten war der Industriekonzern ABB sehr vorsichtig gewesen, was die Prognose der Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf angeht. Ein Fragezeichen war etwa die Entwicklung in China, zudem drohte vor dem Hintergrund einer rückläufigen Baubranche in Deutschland eine enttäuschende Entwicklung in Europa. Mit dem ersten Quartal 2023 sind diese Ängste vorerst vergessen, denn der Industriekonzern ist mehr als fulminant in das neue Geschäftsjahr gestartet.