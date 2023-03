Das Kastus-Kalinouski-Regiment kämpft in der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Es handelt sich um 400 bis 500 Freiwillige aus Belarus. Ihr Beweggrund und ihre Hoffnung: Befreiung von Belarus durch Befreiung der Ukraine. Das ist durchaus plausibel. Sollte, im Umkehrfall, die Ukraine am Ende doch der russischen Fresslust zum Opfer fallen, hätte das Volk von Belarus keine Chance mehr, den Moskau verpflichteten Diktator Lukaschenko zu stürzen und sich Europa wieder anzunähern.

Wieder, denn vor den niederträchtigen Teilungen Polens, an denen sich von Westen her schändlicherweise die Hohenzollern und die Habsburger mitschuldig gemacht hatten, war das ganze Gebiet des heutigen Belarus – unterdessen faktisch eher ein russisches Protektorat als souverän – eindeutig europäisch. Dies im Kontrast zum früheren Moskauer Grossfürstentum bzw. später Zarenreich.

Freilich war Belarus in der früheren Neuzeit kein selbstständiger Staat, wie es überhaupt Nationalstaaten im modernen Sinn nicht gab, sondern Teil der eigentümlichen Doppelmonarchie (bzw. Adelsrepublik) Polen-Litauen, die westlich davon vergessen und östlich davon verachtet ist. Der zeitweise grösste Flächenstaat Europas umfasste vor den Raubzügen der drei umgebenden Herrscherhäuser sehr ungefähr das heutige Polen, Litauen, benachbarte Teile des Baltikums, Belarus, die nördliche Hälfte der Ukraine: ein Vielvölkerreich von der Ostsee fast ans Schwarze Meer. Es bestand von 1385 bis zu den Teilungen im späten 18. Jahrhundert.

Wilna – nicht Moskau

Belarus gehörte zur litauischen Reichshälfte, dem Grossfürstentum Litauen mit der Hauptstadt Wilna. Dort entwickelte sich die ruthenische Vorform des heutigen belarussischen Idioms zur Amtssprache. Der andere Reichsteil war das Königreich Polen – und alles ist natürlich noch erheblich komplizierter. Nur soviel: Die Gründerdynastie der Jagiellonen, entsprossen der Ehe zwischen dem litauischen Heerführer Jogaila und der polnischen Prinzessin Jadwiga, hätte unter glücklicheren Umständen wenigstens die Bedeutung erlangen können, die sich die Habsburger erkämpften, erheirateten, ergaunerten – vielleicht wäre es so besser gewesen.

Jedenfalls brauchte der polnisch-litauische Staat den Vergleich mit Mitteleuropa nicht zu scheuen. Der Dreissigjährige Krieg im 17. Jahrhundert etwa tangierte ihn kaum, die polnischen und litauischen Katholiken (Jogaila war bis zur Heirat Heide gewesen), die Orthodoxen und die Unierten (Rom ergeben, doch mit orthodoxem Ritus), die Lutheraner, Calvinisten, Juden und Moslems kamen zumeist leidlich miteinander aus.

«Als Polen-Litauen zersäbelt wurde, rechtfertigte das der Preussenkönig als friedlichen Interessenausgleich.»

Die Städte, vornehmlich Wilna, Minsk und Kiew, verwalteten sich nach Magdeburger Recht. Minsk oder Brest müssen vor den Verheerungen der Weltkriege und der Megalomanie der Sowjetplanung ähnlich ausgesehen haben wie heute noch die barocke Perle Wilna.

Doch das Reich, das kaum eine zentrale Verwaltung kannte und fast keine natürlichen Grenzen hatte, war ständig von äusseren Feinden bedroht. Von Preussen her durch die deutschen Ritterorden, von der Steppe nördlich des Schwarzen Meers durch Tataren, an der Ostsee durch Dänen und Schweden, doch vor allem vom stetig erstarkenden Grossfürstentum Moskau her, das sich nach dem Zerbröseln der mongolischen Oberherrschaft immer expansiver verhielt. Schon Zar Iwan der Schreckliche (16. Jahrhundert; sein Name war Programm) war vom Gedanken beseelt, alle Ostslawen «zurück» zu holen, obwohl die gar nie in einem russischen bzw. moskowitischen Staatsgebilde gelebt hatten und das auch gar nicht wünschten. Diese fixe Idee hat überdauert.

Friedrich freute sich, Burke warnte

Als Polen-Litauen zersäbelt wurde, rechtfertigte das der Preussenkönig Friedrich II. als friedlichen Interessenausgleich der grossen Mächte. Exakt dieses Politik- und Strategieverständnis fände heute im Kreml offene Ohren: So liesse es sich trefflich über «Frieden» verhandeln. Friedrichs Zeitgenosse Edmund Burke, ein konservativer britischer Staatsphilosoph, sah die Folgen dieses völlig bedenkenlosen Arrangements unter Dieben voraus: Nunmehr werde, schrieb er, «die erdrückende Macht und Ambition Russlands» immer stärker nach Mitteleuropa ausgreifen.

Das, was heute Belarus ist, kam «heim» ins Zarenreich und wurde nach Kräften russifiziert. 1863/64 kam es zu Aufständen gegen die russische Teilungsmacht. Einer der Anführer war Wincenty Konstanty Kalinowski, polnischer Herkunft, wie damals die meisten Adligen, doch ein Liebhaber und Förderer der belarusischen Sprache. Der volkstümlich Kastus Kalinouski genannte Freiheitskämpfer träumte von einer Wiederaufrichtung eines polnisch-litauisch-belarusischen Staates. 1864 liess ihn das zaristische Regime hinrichten, in Wilna, wo er auch beerdigt ist.

Während der sogenannten «Jeans Revolution», dem fatalerweise erfolglosen Massenprotest gegen die von Lukaschenko gefälschte Wahl 2006, benannte das Publikum den Minsker Oktoberplatz kurzerhand (und für kurze Dauer) in Kalinouski-Platz um. In der Todeszelle hatte Kastus Kalinouski noch sein Lebewohl an seine – polnisch-litauisch-belarusischen – Landsleute verfasst und sie gemahnt, sie würden erst glücklich werden, «wenn über euch nicht mehr Moskau sein wird».Wobei nicht verschwiegen sei, dass die Belarusen in ihrer Geschichte auch einigem Polonisierungsdruck ausgesetzt waren.

Das Unabhängigkeitsstreben nach dem Ersten Weltkrieg fruchtete letztlich nichts. Das neu erstandene Polen hielt den Westen, die Sowjets den Osten. In den Zwanzigerjahren forcierte Moskau die Belarussifizierung – doch bald begann wieder die gewohnte Russifizierung. Hitler und Stalin teilten sich das Land 1939 auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Stalin durch, dass die Sowjetrepubliken Ukraine und Belarus Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen wurden; sehr eigenartig.

Der grobschlächtige «Batka»

1991 erklärte sich Belarus für unabhängig, rund zweihundert Jahre nach den Teilungen. Drei Jahre später kam der Sowjet-Apparatschik Lukaschenko (69) an die Macht, und er gibt sie um keinen Preis her. «Batka» (Väterchen – streng, aber ungerecht) hat die Unionsavancen, die der Kreml seit vielen Jahren vorträgt, stets bauernschlau gefeiert und sich dann herausgewunden. Nun jedoch ist sein Spielraum minim. Putin hat «Batka» (übrigens: zwei Typen wie aus einer Fellini-Komparserie) vor dem Volkszorn gerettet; dafür musste der zulassen, dass russische Truppen von Belarus aus über die Ukraine herfielen.

Der bisher einzige geglückte Anschlag auf einen Zaren, Alexander II., datiert auf 1881. Der Selbstmordattentäter hiess Ignati Grinewizki, ein polnischstämmiger Adliger aus der Gegend von Minsk. Er bezeichnete sich selbst als einen «Litvin».

