Big Apple Talk – Kenvue und die Sehnsucht nach Börsengängen FuW berichtet aus New York. Heute: Die Abspaltung des Pharmakonzerns J&J wurde an der US-Börse mit offenen Armen empfangen und verdient einen genauen Blick der Anleger. Dass dadurch die IPO-Dürre endet, ist allerdings zu bezweifeln. Valentin Ade , New York

Es steht weiter Johnson drauf, doch das Drinnen wird nun von der bald eigenständigen Kenvue produziert. Der Konsumgüterkonzern ist vergangene Woche an die New Yorker Börse gegangen. Bild: George Frey/Bloomberg

Da war ein Markt heisshungrig auf einen Börsenneuling. Die Aktien von Kenvue starteten den Handel an ihrem ersten Tag an der New Yorker Börse Ende vergangener Woche gleich mit einem Wertzuwachs von rund 20%.