Kinarus hatte vergangene Woche mitgeteilt, von der SER für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 eine Fristverlängerung bis Ende Mai erhalten zu haben. Bild: Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.40 Uhr

Für Kinarus sieht es nicht gut aus. Auch wenn der Aktienkurs im Keller ist und die Titel für rund 1 Rappen zu haben sind, ist vom Kauf abzuraten. Das Unternehmen weist neben einem hohen Verlust für das abgelaufene Jahr per Ende Dezember nur 1,3 Mio. Fr. liquide Mittel aus. Die dürften inzwischen aufgebraucht sein. Kinarus hat zwar nur eine Handvoll Mitarbeiter, hat aber eine Phase-II-Studie an nicht hospitalisierten Coronapatienten am Laufen. Das kostet viel Geld. Mit den provisorischen Zahlen macht sie keine Angaben zur dringend nötigen Anschlussfinanzierung. Das Umfeld dafür ist für den ganzen Biotech-Bereich nach wie vor schwierig. Es ist fraglich, ob sich Kinarus heil aus dieser prekären Situation wird retten können.