Biotechnologie – Kinarus-Finanzchef verlässt Unternehmen Finanzchef Subhasis Roy verlässt das angeschlagene Biotech-Unternehmen. Einen Ersatz wird Kinarus vorerst nicht suchen.

Während die Position des CFO nicht sofort neu besetzt werde, sorge der Finanzcontroller des Unternehmens für Kontinuität. Bild: Solskin/Getty Images

Das angeschlagene Biotechunternehmen Kinarus verliert seinen Interims-CFO Subhasis Roy. Die Position werde auch nicht sofort neu besetzt, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.



Roy war als Berater für das Unternehmen tätig. Er verlasse Kinarus, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen, heisst es weiter. Hari Kumar, Präsident des Verwaltungsrates, dankt in der Mitteilung Roy für «seine unschätzbare Unterstützung von Kinarus». Das Mandat als Interims-CFO sei von Anfang an als vorübergehend gedacht gewesen.



Während die Position des CFO nicht sofort neu besetzt werde, sorge der Finanzcontroller des Unternehmens für Kontinuität. Er werde durch einen neuen externen Berater unterstützt.



AWP

