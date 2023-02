Im Rahmen der Kinfast-Studie wird untersucht, ob KIN001 die Schwere und die Dauer der Covid-19-Symptome verringert. Symbolbild: Maskot/DigitalVision/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 7.55 Uhr

Statt wie zuvor gehofft im ersten Halbjahr sollen die Resultate der Phase-II-Studie mit KIN001 an nicht hospitalisierten Coronapatienten vor Ende Jahr vorliegen. Die Patientenrekrutierung habe seit dem Jahreswechsel zwar angezogen, aber offenbar nicht genug, um ein baldiges Resultat zu generieren. Nur fünf von acht Rekrutierungszentren in der Schweiz und Deutschland sind offenbar aktiv. Die Verzögerung ist keine gute Nachricht für die kleine Kinarus. Sie verfügt nur noch über wenige flüssige Mittel und ist dringend auf frisches Geld angewiesen. Eigentlich möchte sie ihren Wirkstoff in zwei weiteren Indikationen testen, aber das braucht erst recht neues Geld. Ob und in welchem Umfang sie es erhält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Anfang November hatte Verwaltungsratspräsident Hari Kumar gesagt, es liefen diverse Gespräche. Er hatte auf Resultate in den ersten Monaten 2023 gehofft.