Medikamentenkandidat KIN001 – Kinarus prüft Optionen für den Start von Phase-II-Studie Das Biotech-Unternehmen sondiert verschiedene finanzielle und strategische Optionen für seine Pipelineprojekte.

Ziel sei es, das Medikament in diesen Indikationen in Phase-II-Programme zu bringen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das Biotechunternehmen Kinarus Therapeutics will sich in Zukunft wieder verstärkt auf seinen Hoffnungsträger KIN001 und die ursprünglichen Ziele fokussieren. Dazu würden nun strategische und finanzielle Optionen geprüft, ergänzt der Verwaltungsratspräsident Hari Kumar im Gespräch mit AWP die Angaben aus der Mitteilung vom Morgen.



Nachdem das Unternehmen eine Covid-19-Studie mit dem Kandidaten Ende September eingestellt hatte, wolle es diesen nun zur Behandlung von feuchter altersbedingter Makuladegeneration (wAMD) und idiopathischer Lungenfibrose (IPF) testen, so Kumar weiter.



Gleichzeitig hatte die Gesellschaft am Morgen angekündigt, eine Phase-II-Studie von KIN001 bei ambulanten Covid-19-Patienten, die nicht im Krankenhaus behandelt werden, fortzusetzen und diese aus bestehenden Kinarus-Ressourcen und dem Programm für Covid-19-Medikamente des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit zu finanzieren.

Venture Capital nicht interessiert

Vor allem aber für die anderen beiden Indikationen müsse man nun überlegen, wie man diese in die nächste Phase bringen könne, betont der VRP. Was die Finanzierung betrifft, sagt Kumar: «Wir haben mit Venture-Capital-Anbietern gesprochen, konnten diese aber nicht für uns überzeugen.»



Dies liege in seiner Einschätzung daran, dass diese Kapitalgeber eher auf sehr neue Therapieansätze und neue Indikationen fokussiert seien statt auf - wie Kumar es nennt - den bereits erforschten Ansätzen und Indikationen. Zur Erinnerung: Kinarus setzt mit seinem Kandidaten weniger auf einen neuartigen Ansatz in den beiden Indikationen, sondern zielt vielmehr darauf ab, über Kombinationen die Wirkdauer der heute bereits existierenden Medikamente zu verlängern.



Während Kinarus also nicht auf Kapitalbeschaffung via Venture Capital abzielt, hat das Unternehmen den Angaben des VRP zufolge bei den bisherigen Aktionären nachgehört, inwieweit sie bereit seien, die Projekte zu unterstützen. «Zudem können wir uns Partnerschaften vorstellen, hierfür haben wir vor allem in Richtung Osten geschaut, wo wir uns ein erhöhtes Interesse an Projekten wie unseren vorstellen können.»

Hoffen auf Update Anfang 2023

Darüber hinaus würde man natürlich niemanden abweisen, «der bei Kinarus mit einem Scheck in der Hand anklopfte», ergänzt Kumar.



Derzeit befinde sich das Unternehmen in verschiedenen Verhandlungen und Gesprächen. Aktuell sei es noch zu früh, mehr darüber zu sagen. «Wir hoffen aber, dass wir spätestens in den ersten Monaten des kommenden Jahres mehr Details veröffentlichen können.»



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.