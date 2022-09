In dieser Studie wurden hospitalisierte Covid-19-Patienten mit dem Kandidaten KIN001 behandelt. Bild: Image Source/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 07.55 Uhr

Kinarus muss die Studie an schwerkranken Coronapatienten abbrechen. Die unabhängigen Überwacher der Studie sahen nach 131 Studienteilnehmern kaum eine Chance, dass der Wirkstoff KIN001 einen statistisch relevanten Unterschied zu einem Placebo erreichen könnte. Das Scheitern war zu erwarten. Denn zuvor hatten schon unzählige Studien mit hospitalisierten Coronapatienten ihre Ziele verfehlt. Sind die Menschen einmal so schwer krank, können zusätzliche Medikamente offenbar kaum noch einen messbaren Zusatznutzen bringen zu den Medikamenten, die diese Patienten ohnehin schon erhalten. Die Durchführung der Studien ist zudem immer schwieriger geworden, weil deutlich weniger Menschen wegen Corona hospitalisiert werden und daran sterben. Der Erfolg der Studien wird in der Regel gemessen an der Reduktion der Patienten, die beatmet werden müssen und die sterben.