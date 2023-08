Akquisition – KKR übernimmt Simon & Schuster Der Finanzinvestor kauft Berichten zufolge den Buchverlag für 1,62 Mrd. $.

Simon & Schuster zählt unter anderem Stephen King und Hillary Clinton zu ihren Autoren. Bild: Jenny Kane/AP Photo/Keystone

Der Finanzinvestor KKR übernimmt den US-Buchverlag Simon & Schuster von Paramount Global. Die Kaufsumme betrage 1,62 Mrd. $, teilte Paramount am Montag mit. Die Transaktion werde in bar abgewickelt. KKR konkurrierte um Simon & Schuster mit dem Verlagshaus HarperCollins, das eine News-Corp-Tochter ist. Das US-Justizministerium hatte eine Fusion von Simon & Schuster mit dem Konkurrenten Penguin Random House (Bertelsmann) blockiert. Deshalb nahm der Eigner von Simon & Schuster, der US-Medienkonzern Paramount, nun in weniger als drei Jahren den zweiten Anlauf zum Verkauf. Das Verlagshaus zählt unter anderem Stephen King und Hillary Clinton zu seinen Autoren.

Die Paramount-Aktie legte nachbörslich sieben Prozent zu. Das Unternehmen wies für das zweite Quartal einen Umsatz von 7,62 Mrd. $ aus, was die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 7,43 Mrd. $ übertraf.

REUTERS

