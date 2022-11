Der Chart des Tages – Klares Signal für US-Rezession Eine Kombination aus Frühindikatoren zeigt, dass sich der Ausblick für die US-Wirtschaft verdüstert. Auch wenn die Konjunktur noch läuft. Alexander Trentin

Quelle der Grafik: The Conference Board

Erst ein Warnsignal. Dann seit September ein klares Rezessionssignal. Der vorausschauende Index der US-Wirtschaftsorganisation The Conference Board zeigt eindrücklich die stetige Abschwächung der amerikanischen Konjunktur über die vergangenen sechs Monate (vgl. Grafik oben).

Die blaue Linie in der Grafik ist der Leading Economic Index – er ist so gebaut, dass er in der Vergangenheit einen Wendepunkt in der Konjunktur sieben Monate im Voraus angezeigt hat. Eine schwarze Linie zeigt eine Warnung, Rot ist dann das Signal für die Rezession. Die grau eingefärbten Zeiträume repräsentieren die Perioden, auf die das Wirtschaftsinstitut NBER eine US-Rezession datiert hat.

Im Gegensatz zum vorausschauenden Indikator zeigt der Coincident Economic Index – also der Indikator, der die jetzige Wirtschaftslage abzeichnet – immer noch eine wachsende US-Wirtschaft an, auch wenn das Wachstum kleiner ausfällt.

Gemäss Ataman Ozyildirim, Ökonom bei The Conference Board, ist eine US-Rezession gemäss dem Frühindikator vor dem Jahresende immer wahrscheinlicher geworden. Die Schwäche der Indikatoren, aus denen der Index gebaut sei, sei breit ausgeprägt. Neben der Erwartungskomponente im Einkaufsmanagerindex ISM werden Aktienkurse, die Steigung der Zinskurve, die Kreditvergabe und die Konsumentenerwartungen berücksichtigt.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

