Der Chart des Tages – Klein, attraktiv und pauschal abgestraft Jenseits des Atlantiks können Small Caps nicht mit den grosskapitalisierten Werten mithalten. Das könnte sich ändern. Sylvia Walter

Kleinkapitalisierte Titel hinken der diesjährigen Aktienrally an den US-Börsen klar hinterher. Der S&P SmallCap 600 handelt mit dem grössten Bewertungsabstand zum Leitindex S&P 500 seit den frühen Zweitausenderjahren. Das zyklisch adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis CAPE (Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio) der Small Caps (rote Linie) liegt bei 23, zweieinhalb Standardabweichungen unter dem Wert, der im Schnitt nach der globalen Finanzkrise erreicht wurde. CAPE wird auch Shiller-KGV genannt, weil der Yale-Professor und Nobelpreisträger Robert Shiller massgeblich zur Entwicklung der Kennzahl beigetragen hat.

Solch eine Bewertungslücke führte in der Vergangenheit zu einer Outperformance der Small Caps in der mittleren bis langen Frist, wie die Analysten von Oxford Economics schreiben. Sie erkennen drei Gründe, warum die Valoren kleinkapitalisierter Unternehmen weniger in der Gunst der Anleger stehen: Diese Betriebe sind der Misere einiger Regionalbanken direkter ausgesetzt und leiden mehr unter den strafferen Kreditkonditionen. Zudem sind sie stärker der binnenwirtschaftlichen Konjunktur unterworfen, eine Rezession wird sich in ihren Bilanzen klar niederschlagen. Und schliesslich wurde der Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS) der Kleinunternehmen deutlicher nach unten korrigiert – dieser Prozess scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, sollte sich die erwartete milde Rezession noch einstellen.

Seit der Krise der US-Regionalbanken wurden die Small Caps somit recht undifferenziert abgestraft. Dies eröffne Anlagechancen bei US-Kleinunternehmen mit solider Bilanz und geringer Verschuldung, so die Experten von Oxford Economics.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

