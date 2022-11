Die Schweizer Klimapolitik mit CO₂-Steuern und Subventionen für Solar- und Windstrom steht in der Bevölkerung hoch im Kurs. Was dagegen Medikamente betrifft, werden allenthalben die hohen Preise beklagt. Dieses «Hui» fürs Klima einerseits und das «Pfui» für die Pillen andererseits verwundert, geht es doch sowohl beim Klima als auch bei Pillen im weiteren Sinne um globale öffentliche Güter, zu deren Produktion die Schweiz in beiden Fällen einen fairen Beitrag leisten könnte.

Der CO₂-Ausstoss der Welt liegt momentan bei rund 35 Mrd. Tonnen pro Jahr. Der Schweizer Beitrag von 43,4 Mio. Tonnen (1,25 Promille) ist verschwindend klein. Bei den Ausgaben für Medikamente trägt die Schweiz 9,74 Mrd. Fr. zum weltweiten Gesamtumsatz der pharmazeutischen Industrie von 1,16 Trill. $ bei. Mit 8,83 Promille ist auch dieser Beitrag sehr gering und dürfte wohl keinen Unterschied in Bezug auf die weltweiten Anstrengungen der pharmazeutischen Industrie machen, neue Medikamente zu entwickeln.

Öffentliche Güter zeichnen sich dadurch aus, dass es keine Rivalität im Konsum gibt und niemand von ihrem Konsum ausgeschlossen werden kann. Diese zwei Bedingungen erfüllt jede Reduktion von Treibhausgasen. Die ganze Welt profitiert davon, und niemandem kann der Vorteil eines besseren Klimas verwehrt werden. Ähnlich bei den Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Pharmabereich. Das dadurch produzierte Wissen darüber, welche neuen Substanzen wirksam sind und zur besseren Behandlung von Erkrankungen beitragen, kann ebenfalls ohne Rivalität im Konsum genutzt werden. Hier ist allerdings ein Ausschluss möglich, weil das Verwertungsrecht aufgrund des Patentschutzes beim Pharmaunternehmen liegt. Ist der Zugang möglich, so ist man im Club der Konsumenten dabei. Daher spricht man in diesem Fall von einem Clubgut.

Monopol auf Zeit als Anreiz

Die Forschungs- und Entwicklungskosten, angefangen beim Synthetisieren und Prüfen von Substanzen über die vorklinische Entwicklung und die vier klinischen Phasen bis zur Markteinführung eines Medikaments, belaufen sich im Durchschnitt auf gegen 3 Mrd. $. Um solch hohe Kosten finanzieren zu können, brauchen die Unternehmen Aussicht auf entsprechend hohen Umsatz. Ein Patent macht sie zu Monopolisten auf Zeit, die den Preis ihrer Produkte bis zu deren Patentablauf bestimmen können. Monopolpreise drücken die Nachfrage und verhindern den Zugang für Patienten, deren Zahlungsbereitschaft kleiner als der Preis, aber immer noch höher als die Herstellungskosten des Medikaments ist. Dadurch entsteht ein volkswirtschaftlicher Verlust, den man in Kauf nimmt, weil die Gewinnaussichten für die Pharmaunternehmen erst den Anreiz schaffen, überhaupt in Forschung und Entwicklung zu investieren.

«Die Europäer fahren gegenwärtig auf den Forschungsanstrengungen der USA Trittbrett.»

Bei globalen öffentlichen Gütern ist eine internationale Kooperation notwendig, um sicherzustellen, dass jeweils genügend davon produziert wird. Das Kyoto-Protokoll von 1997 ist ein gutes Beispiel dafür. Darin vereinbarte eine Gemeinschaft von fünfundfünfzig Industriestaaten unter sich verbindliche CO₂-Reduktionsziele. Im Pariser Abkommen von 2015 verpflichteten sich hundertsiebenundneunzig Staaten über einen Rahmenvertrag der Uno, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um damit den Anstieg der Temperatur weltweit auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Solche Abkommen sind inhärent instabil. So verliess Kanada das Kyoto-Abkommen noch vor dem Ende der ersten Periode, die USA traten ihm gar nie bei. Sie beteiligten sich jedoch 2015 am Pariser Abkommen, unter Präsident Trump verliessen sie es allerdings, und unter Präsident Biden traten sie 2021 wieder bei.

Eine solche Instabilität ist eine Folge der Trittbrettfahrerproblematik. Ein einzelnes Land ist in der Entscheidung, seinen CO₂-Austoss zu reduzieren, nicht gezwungen, den Nutzen zu berücksichtigen, den andere Staaten davon haben. Gleichzeitig weiss es, dass es von den Anstrengungen der anderen so oder so profitieren wird. Angesichts der Kosten, die durch eine Reduktion von Treibhausgasen im Inland entstehen, kann es sich besserstellen, wenn es nichts unternimmt. Für ein kleines Land wie die Schweiz ist Trittbrettfahren deshalb die bessere Wahl, falls es nur für sich selbst schaut.

Der Clinton-Effekt

Das gilt auch für den Pharmabereich. Würde die Schweiz Parallelimporte bei patentgeschützten Medikamenten zulassen, kämen die inländischen Preise zum Vorteil der Konsumenten unter Druck. In der EU sind Parallelimporte explizit zugelassen, sodass Arbitrage möglich ist. Dritte kaufen Medikamente in Ländern ein, wo sie günstig sind, und verkaufen sie in Hochpreisländern. Dies reduziert den Gewinn der forschenden Pharmaindustrie.

Die europäischen Länder, einschliesslich der Schweiz, profitieren von den hohen Medikamentenpreisen, die in den USA aufgrund des dort hochgehaltenen Patentschutzes gelten. Neue Krebsmittel, die in den vergangenen zehn Jahren auf den Markt gekommen sind, sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass Präsident Clinton Anfang der Neunzigerjahre die staatliche Krankenversicherung der Rentner, Medicare, um die Deckung von Medikamentenkosten erweiterte. Dadurch bekamen 50 Mio. Amerikaner kostenfreien Zugang zu Medikamenten. Der neue Markt löste Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der pharmazeutischen Industrie aus, deren Ertrag heute weltweit anfällt. Die Europäer fahren gegenwärtig auf den Forschungsanstrengungen der USA Trittbrett.

Das Abkommen über Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips), das 1994 in der Uruguay-Runde dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) hinzugefügt wurde, stärkt weltweit die Einhaltung von Patenten und trägt damit auch zu Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen im pharmazeutischen Bereich bei. Das Trips-Abkommen enthält eine Meistbegünstigungsklausel. Wenn ein Staat seinen Bürgern einen Vorteil einräumt, so muss der Vorteil auch den Bürgern eines anderen Staates zugutekommen.

Preisdifferenzierung ist sinnvoll

Allerdings gibt es interessante Ausnahmen von dieser Klausel. Während der Aids-Krise hat sich die Welthandelsorganisation WTO auf eine verbindliche Lizenzvergabe an Entwicklungsländer verständigt, die es etwa Südafrika ermöglichte, HIV-Medikamente zu weit niedrigen Preisen zu kaufen als in Europa und den USA üblich. Solch eine Preisdifferenzierung, die neue Märkte erschliesst, ist aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, da sowohl Konsumenten wie Produzenten davon profitieren. In der Schweiz gibt es in der medizinischen Versorgung ebenfalls erste Anstrengungen für eine Preisdifferenzierung bei Medikamenten. Wenn es gelingt, ein Medikament für die Behandlung unterschiedlicher Patientengruppen zu unterschiedlichen Preisen zu verrechnen, kann der Gewinn des Unternehmens gesteigert und gleichzeitig können neue Patientengruppen behandelt werden.

Die bestehende internationale Preisdifferenzierung von Medikamenten trägt zu einer effizienten Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten bei. Eine noch stärkere Spreizung der Preise je nach Höhe des Volkseinkommens eines Landes wäre sinnvoll. Wünschbar wäre es ebenfalls, wenn die Länder einen Fonds auflegen würden, um beispielsweise Forschung im Bereich multipler Antibiotikaresistenz zu fördern. Daran sollten sich Länder umso stärker beteiligen, je reicher sie sind.

In der Schweiz besteht eine hohe Zahlungsbereitschaft für Gesundheit. Wie bei der hohen Zahlungsbereitschaft für die Umwelt ist sie eine Folge des hiesigen grossen Wohlstands. Beim Klima setzt sich diese Zahlungsbereitschaft im politischen Prozess durch, bei den Medikamenten fehlt dagegen in der Bevölkerung bisher ein Verständnis dafür, dass mit höheren Preisen ein Beitrag zu Forschung- und Entwicklungsinvestitionen geleistet würde. Mehr noch, breite Kreise prangen das Gewinnstreben der Pharmaindustrie an und nehmen gleichzeitig gerne deren Segnungen in Anspruch. Hypokrisie ist keine Krankheit, aber ein unangenehmer Charakterzug.

