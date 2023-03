Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr will Klingelnberg am 16. Juni veröffentlichen. Bild: Melanie Duchene/KEYSTONE

Einschätzung von Andreas Meier um 10.50 Uhr

Der Zahnradschleifmaschinenhersteller Klingelnberg schliesst das Geschäftsjahr per Ende März mit einem starken Ergebnis ab. Gemäss ersten Angaben soll der Umsatz über 300 Mio. € steigen, bezüglich der Betriebsmarge wird die Prognose von letztem Herbst wiederholt. Sie soll «mehr als 6%» betragen. Das letzte gute Jahr von Klingelnberg war 2018, damals wurden ein Umsatz von 280 Mio. € und eine Marge von knapp 11% erreicht. Die 6% scheinen daher eher bescheiden. Rechnet man vorsichtig mit 8%, ergibt sich ein Gewinn pro Aktie von gegen 2 Fr., womit die Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 bewertet sind. Klingelnberg hatte neben der Pandemie ja auch die Flutschäden vom Sommer 2021 zu bewältigen. Dabei wurde die Produktion in Hückeswagen, dem Hauptstandort von Klingelnberg, stark in Mitleidenschaft gezogen. Mittlerweile wurde sie wieder aufgebaut, wobei auf effiziente Abläufe geachtet wurde. Damit dürfte es dem Unternehmen künftig leichter fallen, in guten Jahren zweistellige Betriebsmargen zu erreichen. Die Titel haben weiteres Kurspotenzial.