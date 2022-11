Besonders in den Bereichen Automobilindustrie und Nutzfahrzeugherstellung seien Aufträge gewonnen worden. Melanie Duchene/KEYSTONE

Einschätzung von Andreas Meier um 8 Uhr

Der Hersteller von Zahnradschleifmaschinen kann weiter steigende Aufträge verzeichnen. Im ersten Geschäftshalbjahr per Ende September wurden Bestellungen von 156,1 Mio. € hereingenommen, 36% mehr als in der Vorjahresperiode. Auch die Vorperiode, das Halbjahr von Oktober 2021 bis März 2022, wurde leicht übertroffen. Der Umsatz betrug im ersten Halbjahr 2020/21 (per Ende September 2021) 55 Mio. Fr. In der Folgeperiode, dem zweiten Geschäftshalbjahr per März 2022, waren es 104 Mio. € und im jüngsten Halbjahr (per Ende September 2022) bereits 138 Mio. €. Damit setzt sich die Erholung zügig fort. Klingelnberg hatte ja gleich zwei Rückschläge zu bewältigen, einerseits die Pandemie und anderseits die schwere Flut von Sommer 2021, die den wichtigsten Produktionsstandort im deutschen Hückeswagen zerstörte. Da der Auftragseingang regelmässig höher ausfiel als der Umsatz, nahm der Auftragsbestand stetig zu: Ende September 2021 betrug er 218 Mio. Fr., Ende März 2022 waren es bereits 268 Mio. Fr. und Ende September 2022 nun gar 289 Mio. Fr. – ein Rekord. Die gute Entwicklung erlaubte gar ein positives Betriebsergebnis von 4,4 Mio. €, obwohl der Gewinn bei Klingelnberg in der Regel vor allem in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anfällt, weil dann der Umsatz viel höher ist. Damit müsste Klingelnberg an die guten Jahre 2016 bis 2018 anschliessen können. So meldete sie etwa für das erste Geschäftshalbjahr 2018 einen Ebit von –4,7 Mio. Fr., im Gesamtjahr waren es dann aber +30 Mio. €, was einer Marge von fast 11% entsprach. Jetzt beharrt Klingelnberg aber auf der Prognose einer Ebit-Marge von «über 6%» für das Gesamtjahr. Wird von einem Umsatz von etwa 270 Mio. € und 7% Marge ausgegangen, so entspricht das etwa 19 Mio. €. Nach Steuern würden dann grob geschätzt etwa 12 Mio. € Gewinn resultieren, was pro Aktie etwa 1.40 € (1.35 Fr.) ausmacht. Damit weisen die Titel ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 auf, was moderat ist.