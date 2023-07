Es lag in der Luft. Allenthalben spürte man die bevorstehende Zeitenwende, eine neue Epoche, die zu einer Auffrischung des demokratischen Lebens führen sollte. Spätestens nach dem erdrutschartigen Sieg des Partido Popular bei den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai sahen sich die Konservativen legitimiert, den «Sanchismus» abzuschaffen und damit das Land von einer politischen Anomalie zu befreien.

Seit fünf Jahren hält sich der sozialistische Premierminister Pedro Sánchez nur dank der Unterstützung durch eine wacklige Koalition aus Sozialisten (PSOE), Kommunisten (Podemos) und Splitterparteien aus katalanischen Separatisten und baskischen Ex-Terroristen (Bildu) an der Macht. Diese fordern selbstverständlich laufend ihren politischen Tribut. Aufgrund der Zusammensetzung erhielt die Koalition schnell den Beinamen «Frankenstein», sogar in den Reihen der Sozialisten.

«Frankenstein» wurde immer mehr zur Belastung einer zerstrittenen Minderheitsregierung. Es verging kein Tag, an dem sich Podemos und PSOE selbst über Kinkerlitzchen heftig stritten. Die Spannungen in der Regierung waren nicht mehr durch Ad-hoc-Fortschrittsdekrete zu kaschieren.

Ein zunehmend autoritärer Premier

Nach der Wahlschlappe an den Kommunal- und Regionalwahlen von Ende Mai löste sich Podemos folglich wie ein Zuckerwürfel in einer Teetasse auf. Aus den Resten gelang der umtriebigen Vizepräsidentin Yolanda Díaz, rasch eine neue linke Formation aufzustellen, «Sumar», die wie eine Babuschka-Schachtelpuppe aus verschiedensten Randgruppierungen zusammengesetzt ist.

Wie lange diese hält, ist eine Frage der Zeit. Der Premier selbst zeichnet sich durch einen zunehmend autoritären Stil aus, agiert bonapartistisch und liebt werbeträchtige, effektvolle Auftritte, die seine nationale und internationale Projektion fördern sollten. Seit fünf Jahren regiert er mit den geringsten Voten in der Geschichte der spanischen Demokratie. Bedenklich setzte er sich über geschriebene und ungeschriebene «rote Linien» hinweg, um seine Ziele zu erreichen, nicht nur in der Aussenpolitik; ebenso im Inland mit einer Kultur der Inklusion, die für viele Spanier jenseits der Parteienzugehörigkeit den Bogen deutlich überspannt hat.

So zum Beispiel mit dem ziemlich misslungenen Sexualstrafrechtsgesetz «Sólo sí es sí» (Nur ja ist ja), das wegen erheblicher technischer und Verfahrensfehler etliche verurteilte Sexualverbrecher auf freien Fuss setzte. Ganz Spanien war empört, aber der Premier liess seine Ministerin für Gleichstellung (Podemos) lange gewähren, ohne einzugreifen. Immer mehr Spanier, gleich aus welchem Lager, bekundeten zudem Mühe mit den «wechselnden Meinungen» des Ministerpräsidenten in grundsätzlichen Themen.

Der Premier und seine Souffleure sind offenbar Verfechter der postmodernen Dekonstruktion, wie sie Michel Foucault predigte, wonach «die Ordnung der Dinge und Kategorien des Denkens nicht materiell vorgegeben sind, sondern sprachlich erzeugt werden». Danach sind Ordnungen Produkte von Interessen und der Ausübung von Herrschaft durch Ausschliessung.

«Eine politische Blockade wäre angesichts der grossen Herausforderungen für das Land tragisch.»

So erklärt sich die Radikalisierung der spanischen Politik der vergangenen Jahre. Zu dieser Auslegeordnung gehört die Dämonisierung des politischen Gegners, der Volkspartei (Partido Popular), die als Rechte aus finsteren Zeiten dargestellt wird. Erst recht, als eine taktische Allianz mit der rechtskonservativen Vox auf dem Menüplan stand.

Vor diesem Hintergrund glaubte eine spürbare soziale Mehrheit im Lande, aber ebenso etliche Demoskopen und Analysten aus dem ganzen politischen Spektrum, Spanien stehe kurz vor einem politischen Wechsel. Nicht wenige Granden des PSOE übten seit längerem gar offen Kritik an Pedro Sánchez, der mit seiner erratischen Politik und seinen unheilvollen Allianzen die sozialistische Partei gefährde und Spanien kompromittiere.

Nun, das Wahlresultat vom Wochenende ist überraschend, aber eindeutig, da gibt es nichts zu rütteln: Der Partido Popular legt spektakulär zu und gewinnt die Wahlen, aber es ist ein Pyrrhussieg, denn er verpasst die absolute Mehrheit; auch mit den Stimmen von Vox reicht es nicht zur Regierungsbildung.

Neuauflage von «Frankenstein 2.0» wäre denkbar

Sánchez verliert die Wahlen deutlich, gewinnt aber zwei zusätzliche Sitze. Obwohl seine bisherigen Koalitionspartner allesamt (ausser Bildu) empfindlich Federn lassen müssen, wäre rein arithmetisch eine Regierungsbildung und damit eine Neuauflage von «Frankenstein 2.0» denkbar. Noch in der Wahlnacht kündigten die separatistischen Parteien an, dass sie ihren Preis für eine Zusammenarbeit mit der Exekutive deutlich erhöhen würden.

In Spanien herrscht seit Sonntag vor allem unter den Bürgerlichen politische Katerstimmung. Das Land befindet sich in einer kniffligen Pattsituation, die zu einer politischen Blockade führen könnte. Dies ist angesichts der grossen Herausforderungen, die auf das Land zukommen, tragisch. Seit 2015 schafft es Spanien nicht, stabile politische Verhältnisse zu bekommen.

Das Wahlsystem nach dem D’Hondt-Verfahren begünstigt nicht nur die grossen Parteien, sondern ebenso regionale Hochburgen. Nur so ist die besondere Rolle der peripheren Parteien (Katalanen und Basken) in der Landespolitik zu erklären. Diese regionalen Kleinstparteien spielen seit längerem das Zünglein an der Waage. Beide Widersacher, Alberto Núñez Feijóo vom Partido Popular und Pedro Sánchez vom PSOE erheben Anspruch auf die Regierungsbildung.

«Nationaler Konsens ist das Gebot der Stunde.»

Ab Mitte August wird König Felipe VI die Parteien zu Konsultationen empfangen. Für beide Hauptexponenten gestalten sich die Sondierungsgespräche äusserst schwierig. Auf beiden Seiten sind die einzugehenden Kompromisse unappetitlich: Sánchez müsste erneut Allianzen eingehen, die Spanien vor eine Zerreissprobe stellen könnten. Feijóo müsste Vox überzeugen, seine Volkspartei zu unterstützen, aber auf eine Regierungsbeteiligung zu verzichten, um so die bürgerliche baskische Nationalpartei (PNV) ins Boot zu holen.

Beide Konstellationen gleichen einer Quadratur des Kreises. Wenn in zwei Monaten keine Lösung gefunden wird, stehen Neuwahlen an. Liest man hingegen das Wahlverdikt des Souveräns richtig, müssten sich beide staatstragenden Parteien zu einer Grossen Koalition zusammenraffen und auf waghalsige Experimente im Interesse des Landes verzichten. Oder Pedro Sánchez tritt in die zweite Reihe und überlässt dem Wahlsieger die Regierungsbildung. Beide Optionen kommen einer Schimäre gleich. Und doch: Nationaler Konsens ist das Gebot der Stunde.

Sinforiano de Mendieta ist Unternehmer und freier Journalist. Mehr Infos

