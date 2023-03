Konjunkturprognose Schweiz – Kof erwartet weiterhin wenig Wachstum Für das laufende Jahr prognostizieren die Konjunkturforscher der ETH Zürich weiter nur ein geringes BIP-Wachstum. Eine kontinuierliche konjunkturelle Erholung erwarten sie trotzdem.

Ein Risiko für die Prognose ist laut der Kof die derzeitige Bankenkrise. Bild: Oleg Magni / EyeEm/Getty Images

Die Konjunkturforscher der ETH Zürich (Kof) erwarten weiterhin nur ein geringes BIP-Wachstum im laufenden Jahr. Dank des milden Winters habe die Energiekrise die Konjunktur aber weniger stark belastet als befürchtet und die Rezessionsängste gedämpft, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.



Die Kof rechnet gemäss ihrer neuesten Prognose für 2023 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes (BIP) von 0,8% (Dezember-Prognose: 0,7%). Für 2024 wird dann wieder ein deutlich höheres Wachstum von 2,1% prognostiziert. Dieser Wert wurde gegenüber der letzten Prognose nicht revidiert.



Ohne den Effekt der grossen Sportanlässe, welche sich bekanntlich auf das hiesige BIP jeweils auswirken, werden die erwarteten Wachstumsraten mit 1,1% (2023) bzw. 1,7% (2024) angegeben.

Banken als Abwärtsrisiko

Für das laufende Jahr erwartet die Kof zwar eine konjunkturelle Erholung in ganz Europa. Allerdings wirkten die nach wie vor nicht ausgestandene Energiekrise und die geldpolitische Straffung weiterhin dämpfend, heisst es. Ein weiterer Bremsfaktor sei die hohe Inflation.



Die Inflationsprognosen für die Schweiz wurden für 2023 (2,6%) und 2024 (1,5%) klar erhöht. In der Folge sei auch mit weiteren Leitzinserhöhungen durch die Schweizerische Nationalbank auf 2% von heute 1% zu rechnen.



Ein Risiko für die Prognose ist laut der Kof die aktuelle Bankenkrise. Sollte sich diese noch vertiefen und auf weitere Banken und Länder überschwappen, bestehe ein «beträchtliches Abwärtsrisiko», so das Communiqué

AWP

