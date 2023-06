Konjunkturprognose Schweiz – Kof-Konjunkturbarometer trübt sich etwas weiter ein Auch im Juni haben sich die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft laut dem ETH-Konjunkturforschungsinstitut leicht verschlechtert.

Bild: Urs Flueeler/Keystone

Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft bleiben getrübt. Das Kof-Konjunkturbarometer hat nach der beschleunigten Abwärtsbewegung im Mai nun im Juni weiter leicht an Boden verloren.

Für den aktuellen Monat sank das Konjunkturbarometer auf 90,8 Punkte, was einem Rückgang um 0,6 Punkten zum Mai entspricht, wie das ETH-Konjunkturforschungsinstitut Kof am Freitag bekanntgab. Dabei wurde der Mai-Wert auf 91,4 von 90,2 Punkten revidiert.

Das Barometer liegt damit weiter unter seinem mittelfristigen Durchschnittswert und nähert sich dem bisherigen Tiefpunkt. Dieser wurde im November 2022 mit 89,3 Punkten markiert.

Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Experten hatten für den Juni aber noch etwas tiefere Werte zwischen 87,0 und 89,0 Punkten prognostiziert.

Grafik: ETH-Konjunkturforschungsinstitut KOF

Auslandsnachfrage und privater Konsum bremsen

Die Abwärtsbewegung wird gemäss den Experten insbesondere durch Indikatorenbündel, welche die Auslandsnachfrage erfassen, verursacht. Auch vom privaten Konsum sowie dem Wirtschaftsbereich übrige Dienstleistungen gingen leicht negative Signale aus. Die Indikatoren für das Verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe weisen dagegen leicht in eine positive Richtung, heisst es.



Derweil habe sich im Produzierenden Gewerbe ein überwiegend positives Bild gezeigt, schreibt die Kof weiter. Die stärksten positiven Treiber seien Indikatoren zur Beurteilung des Lagers, gefolgt von den Indikatoren zu den Beschäftigungsaussichten Indikatoren. Auch Indikatoren für die Geschäfts- sowie die Auftragslage zeigten in eine positive Richtung. Von den Aussichten in der Produktion werde hingegen ein leicht negatives Signal gesendet.



Im Verarbeitenden Gewerbe senden laut Kof die Indikatoren der Elektroindustrie die stärksten positiven Signale aus, ebenso deuteten der Maschinen- und Fahrzeugbau sowie die Chemie- und Pharmaindustrie in eine positive Richtung. Von der Papier- und Druckindustrie kamen indes negative Indikatoren.

Frühindikator

Das Kof-Konjunkturbarometer ist ein Frühindikator für die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft, der sich aus einer Vielzahl von Einzelindikatoren zusammensetzt. Seit der jüngsten Revision sind es deren 608 an der Zahl. Diese werden über statistisch ermittelte Gewichte zu einem Gesamtindikator zusammengefasst.



Mit dem Einkaufsmanager-Index (PMI) wird am kommenden Montag, den 3. Juli, ein weiterer wichtiger vorlaufender Konjunktur-Indikator veröffentlicht.

AWP

