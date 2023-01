Gelesen – «Kognitive Apokalypse» Der Soziologe Gérald Bronner beschreibt, wie in der digitalisierten Gesellschaft die geistige Ressource Kreativität verlorengeht. Rainer Weihofen

Der Titel klingt nach Untergang und führt ­damit in die Irre. Denn Gérald Bronner, Soziologieprofessor an der Université Paris Cité, leitet sein Verständnis von Apokalypse vom lateinischen Wort Apokalypsis ab, was Enthüllung oder Offenbarung bedeutet. Erst das Johannesevangelium, in dem das Ende der Welt beschworen wird, verschob die Bedeutung des Begriffs, sodass er heute als Synonym für eine Katastrophe verstanden wird.

Der Untertitel «Eine Pathologie der digitalen Gesellschaft» beschreibt schon eher, was Leser erwartet. Bronner beschreibt anhand verschiedener Studien, wie das menschliche Gehirn intuitiv auf kognitive Reize reagiert, und wählt als ein Beispiel den Cocktailparty-Effekt. Wird an einer solchen Party in kaum zu entschlüsselndem Lärm und Stimmengewirr von irgendwem der eigene Name gerufen, reagiert das Gehirn sofort mit Aufmerksamkeit und schaltet unabhängig von einer Willensentscheidung in den Modus bewusste Verarbeitung. Gleiches gilt für Begriffe wie Sex oder Skandal.

Diesen gut erforschten Aufmerksamkeitseffekt sieht der Autor auch in der digitalen Welt am Werk und da besonders in den sozialen Medien, die er folglich als globale Cocktailparty bezeichnet. Mit der Analyse der riesigen Datenmengen, die Suchmaschinen produzieren, lässt sich der Zusammenhang leicht nachweisen. So generierte eine Ohrfeige, die der ehemalige französische Premierminister Manuel Valls 2016 im Wahlkampf kassierte, bei Google mehr Suchanfragen als 2015 der Angriff auf die Redaktion von «Charlie Hebdo», als er Regierungschef war.

Nebenbei räumt Bronner noch mit der Vorstellung von der Entfremdung des Menschen von seiner wahren Natur auf, wie sie von Kapitalismusgegnern gern ins Feld geführt wird. Die Datenanalyse enthülle klar und deutlich, dass in der in den Suchbegriffen abgebildeten Interessenslage der Mehrheit von einer solchen Entfremdung keine Spur zu finden sei. Die eigentliche Gefahr sieht Bronner im Verlust einer kostbaren Ressource: der freien Gehirnzeit. In dieser Zeit wird der Mensch kreativ und erschafft Neues. In der digitalen Gesellschaft verschwindet diese Ressource zusehends, wie der Soziologe nachweist.

Infos einblenden – Autor: Gérald Bronner

– Originaltitel: Apocalypse cognitive

– Verlag: C.H. Beck

– Aus dem Französischen von: Michael Bischoff

– Erstmals erschienen: 2022

– Anzahl Seiten: 285

– Preis: ab 29.10 Fr.

