Die Prognose für die operative Gewinnmarge (Ebit) im Gesamtjahr lautet unverändert auf «rund 11%». Bild: ZVG/Komax

Ersteinschätzung von Yvonne Debrunner um 8 Uhr

Gute Nachrichten zum Auftakt des Investorentages: Komax erhöht die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Statt 560 bis 580 Mio. Fr. werden neu 600 Mio. Fr. erwartet. Dass die Nachfrage nach Komax’ Maschinen zur Kabelverarbeitung hoch ist, hatte sich bereits im bisherigen Jahresverlauf gezeigt. Das liegt zum einen am generellen Trend zur Automatisierung bei den Kabelbaumherstellern, Zulieferern der Automobilindustrie und Komax’ Kunden. Zum anderen spielte ein Sondereffekt eine Rolle: Weil viele Kabelbaumhersteller Werke in der Ukraine betreiben, bestellten sie aufgrund des Krieges zusätzliche Maschinen für andere Standorte, damit sie notfalls ausweichen könnten. Die Nachfrage ist also kein Problem. Mühe bereitete Komax eher das Abarbeiten des hohen Auftragsbestands, aufgrund der angespannten Lieferkettensituation. Dass nun dennoch mit einem höheren Umsatz gerechnet wird, ist ein gutes Zeichen. Wir werden unsere Gewinnschätzung im Laufe des heutigen Investorentages erhöhen. Die Analyse folgt um ca. 17 Uhr.