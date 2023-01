Positiver Einfluss auf Ebit – Komax verkauft Produktionsstätte Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen veräussert seinen Produktionsstandort in Rotkreuz per 2024.

Ende 2024 soll das neue Produktions- und Bürogebäude am Hauptsitz in Dierikon bezugsbereit sein. Bild: Goran Basic/KEYSTONE

Die Komax-Gruppe verkauft ihren Produktionsstandort in Rotkreuz. Dadurch gibt es einen positiven Effekt auf das betriebliche Ergebnis. So soll der Verkauf den operativen Gewinn auf der Stufe Ebit in 2023 um rund 11 Mio. Fr. erhöhen, teilte Komax am Freitag mit.



Bis Ende 2024 werde das Gebäude aber zurückgemietet, da die Produktionsfläche noch benötigt werde. Dann solle das neue Produktions- und Bürogebäude am Hauptsitz in Dierikon bezugsbereit sein. Zudem werde wie bisher ein Teil des Gebäudes in Rotkreuz untervermietet.

AWP

