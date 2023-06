Die Komplexität der Innovationstätigkeit in Schweizer Unternehmen hat in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie «Beherrschung der Mehrfachkomplexität – eine wachsende Herausforderung für Schweizer Innovationsmodelle» der EPFL (Prof. Dominique Foray), ETH (Prof. Martin Wörter) und FHNW (Prof. Franz Barjak). Mandatiert durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat sich das Forschungsteam in sechs Branchenhearings mit der Frage der sich verändernden Innovationsmodellen in Schweizer KMU auseinandergesetzt. Diese Hearings bieten erste, qualitative Erkenntnisse dazu, welche Einflüsse und Veränderungen derzeit als besonders bedeutsam für das Innovationsgeschehen wahrgenommen werden und weiter untersucht werden müssen.

Die Schweiz nimmt jeweils einen Spitzenplatz in internationalen Innovationsrankings ein. Innovations- und F&E-Daten zeigen jedoch seit einigen Jahren, dass diese guten Resultate nicht in Stein gemeisselt sind: Der Anteil der Schweizer Unternehmen, die F&E betreiben, hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren von nahezu 30% auf rund 16% reduziert (laut der Schweizer Innovationserhebung 2020, vgl. Spescha, Andrin, & Wörter, Martin, 2022, Innovation und Digitalisierung in der Schweizer Privatwirtschaft – Ergebnisse der Innovationserhebung 2020).

Ebenso zurückgegangen – wenn auch nicht so stark – ist der Anteil der Unternehmen, die innovative Produkte oder Dienstleistungen hervorgebracht haben. Besonders KMU haben die Innovationstätigkeit eingestellt. Im gleichen Zeitraum haben die verbleibenden innovativen Unternehmen ihre F&E-Ausgaben (gemessen als Anteil am Umsatz) jedoch deutlich erhöht und sind häufiger F&E-Kooperationen eingegangen. Droht eine Spaltung der Wirtschaft in wenige hochinnovative und viele, rein operativ tätige, auf Innovationen verzichtende und damit auch weniger resiliente Unternehmen?

Viele und mehrdeutige Einflüsse

Die Kernthese der Studie lautet, dass die Komplexität der Innovationstätigkeit in Schweizer Unternehmen in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich zugenommen hat. Komplexität bezeichnet dabei die steigende Anzahl erfolgsrelevanter Einflüsse in technologischer, organisatorischer, marktlicher, regulatorischer, ökologischer und finanzieller Hinsicht: Neue Technologien erfordern spezielle Fähigkeiten, Kenntnisse und Ressourcen. Fach-, raum- und organisationsübergreifende Kommunikation und Kollaborationen ermöglichen den Zugang. Nachfrage, Präferenzen und Verhaltensweisen von Kunden, Wettbewerbern und anderen Stakeholdern auf den Märkten sind vielfältiger geworden. Rechtliche, ethische und soziale Normen und Standards haben an Komplexität zugenommen und unterliegen einer hohen Dynamik. Nicht nur die Anzahl der Einflüsse, sondern auch deren Mehrdeutigkeit, Dynamik und gegenseitige Abhängigkeit sind gestiegen. All dies wirkt sich auf die Kosten der Innovationstätigkeit, deren Finanzierung und die damit verbundenen Risiken aus.

Diese Komplexitätszunahme und die daraus resultierenden Herausforderungen werden angetrieben durch:

1. Intensiveren (technologischen) Wettbewerb, z. B. durch Anbieter aus Ostasien, US-Technologiegiganten (GAMMA).

2. Die allgegenwärtige Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen und internen Prozessen, die Automatisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz/Machine Learning.

3. Gestiegene Ansprüche und Marktmacht der Kunden, z. B. dank mehr Anbietern, Online-Vergleichsmöglichkeiten, Social Media-Kommunikation, heterogenerer Nachfrage.

4. Ausgeprägte Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Produkten und die Nachhaltigkeit der Produktion (sehr hohe Relevanz in Branchen wie z. B. Lebensmittel, Energie, Transport/Logistik, Life Sciences).

5. Das dynamischere regulatorische Umfeld, also eine zunehmende Anzahl und höherer Einfluss von Vorschriften z. B. zu Produktzulassungen/Marktzugang, ökologischen und sozialen Aspekten der Produktion (v. a. in den Bereichen Finanzen, Medizintechnik/Life Sciences, Energie).

Auswirkung: «neue» Innovationsmodelle

Diese Dynamiken haben einen grundlegenden Einfluss auf die Innovationsmodelle in Schweizer Unternehmen.

1. «Kompetenzorientierung»: Unternehmen suchen und mobilisieren neue Arten von Kompetenzen und damit verbundene Qualifikationen, z. B. in den Gebieten der Data Science, künstlichen Intelligenz, Nachhaltigkeitstechnologien.

2. «Fokussierung»: Innovationsanstrengungen beschränken sich auf die Teile oder Komponenten grösserer technologischer Systeme, die ein Unternehmen allein nicht mehr vollständig beherrscht.

3. «Gradualismus»: mehr inkrementelle, schrittweise und «agile» Innovationsprojekte, weniger radikale Innovationen.

4. «Wertorientierung»: Schaffung von Werten für Kunden, höhere Bedeutung von Geschäftsmodellinnovation im Vergleich zu anderen Innovationsarten, umfassendere Einbeziehung von Kunden in Innovationsprojekte.

5. «Kooperationsorientierung»: höhere Bedeutung der Zusammenarbeit, vielfältigere Partnerschaften mit öffentlichen F&E-Einrichtungen, Unternehmen, etc.

Diese Praktiken sind komplementär oder systemisch, d. h. ein Unternehmen muss alle angesprochenen Dynamiken berücksichtigen und seine Innovationstätigkeit anpassen, um den zukünftigen Innovationserfolg zu ermöglichen.

Die Hearings haben deutlich gemacht, dass die aufgezeigten Herausforderungen und Fragen nicht durch das gut funktionierende Triptychon «Start-ups – Grossunternehmen – Universitäten» gelöst werden. Die politische Diskussion über die Schaffung besserer und besser angepasster Rahmenbedingungen für KMU zur Bewältigung ihrer Innovationsherausforderungen muss intensiviert werden.

Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass es weitere systematischere und sektorspezifische Untersuchungen braucht, insbesondere zu datenbezogenen Praktiken und Bedürfnissen der Unternehmen, nachhaltigkeitsbezogenen Innovationsaktivitäten und zu Praktiken und Bedürfnissen der Innovationszusammenarbeit. Die Entscheidungsträger in Unternehmen, Verbänden, Bund und Kantonen sind gut beraten, diese Analysen nicht auf die lange Bank zu schieben, damit der in einigen Bereichen noch bestehende Innovationsvorsprung der Schweizer Wirtschaft erhalten bleibt.

