Kaffee mit Sabina Horber – Kompost für eine blühende Stadt Am Fusse des Üetlibergs verwerten die Bewohner der Genossenschaft FGZ ihre Rüstabfälle zur potenten Gartenerde. Mara Bernath

Es ist der wohl idyllischste Ort im Zürcher Kreis 3, um einen Kaffee zu trinken: unter einer mit hellgelben Rosen bewachsenen Pergola mit Blick auf Zwetschgenbaum, Zierlauch, Mohn und Pfingstrosen. Für die blühende Pracht verantwortlich ist Sabina Horber, die der Journalistin im eigenen Garten einen Espresso serviert.



«Hier in der FGZ sind mehr Menschen zu Hause als im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin», sagt Horber lachend. Tatsächlich wirkt die FGZ, kurz für Familienheim-Genossenschaft Zürich, wie ein eigenes Dorf am Zürcher Stadtrand. Mehr als 5700 Menschen wohnen hier am Fusse des Uetlibergs, in einem der 2292 Wohnobjekte, die der Genossenschaft gehören.

Pro Person im Haushalt erhält man ein Zimmer, sind die Kinder ausgezogen, müssen die Eltern nach einer kurzen Schonfrist die Wohnung oder das Reihenhaus für eine junge Familie freigeben und in eine kleinere Wohnung ziehen. Zur FGZ gehören fünfundzwanzig Siedlungen: von den beinahe hundert Jahre alten gelben Mehrfamilienhäusern an der Pappelstrasse im Stil einer englischen Gartenstadt bis zum modernen Quartierzentrum Friesenberg mit Supermarkt und Ärztezentrum, dessen neueste Wohnungen kurz vor Beginn der Pandemie fertiggestellt wurden.

Horber wohnt mit ihrem Partner und den zwei Kindern in der Siedlung rund um die Adolf-Lüchinger-Strasse, benannt nach dem Zürcher Stadtpräsidenten der Vierzigerjahre, in einem Reiheneinfamilienhaus mit Baujahr 1952. «Es ist ein riesiges Glück, hier wohnen zu dürfen», sagt Horber und lässt den Blick über die Blumenpracht im Garten bis zu den Tomaten an der Hauswand schweifen. Die Pflanzen sind trotz verregnetem Frühling bereits über eine Elle hoch. «Die hatten eine Starthilfe», sagt Horber und meint damit den selbst im Quartier hergestellten Kompost.

Es ist eine Initiative der Bewohner. Die Genossenschaft stellt die Anlage zur Verfügung, der Rest ist Freiwilligenarbeit. Horber leitet bereits seit fünf Jahren eine der acht Kompostgruppen in der FGZ, Mitglied wurde sie bereits kurz nach dem Einzug: «Ich wollte etwas zurückgeben, ganz nach dem genossenschaftlichen Gedanken, dass man durch das Zusammenführen von Ressourcen mehr erhält, als wenn jede allein wirtschaftet – oder kompostiert.»

Die Kompostanlage, die aus sechs grossen Holzboxen besteht, ist unten an der Strasse. Der unangenehme Geruch kommt von den Abfallcontainern, die gleich daneben stehen, der Kompost selbst riecht eher nach Pilzen und Spinat statt nach Fäulnis. Alle Bewohner dürfen hier ihre Rüstabfälle entsorgen, Gartenabfälle wie Äste kommen in die Grünabfuhr, aus der die Stadt Zürich Biogas herstellt.

Nachdem Horber sichergestellt hat, dass weder Nespresso-Kapseln noch Plastik auf den Kompost geschüttet wurden, zerteilt sie eine ganze Zucchini mit der Schaufel in kleinere Stücke und füllt eine Ladung Häcksel in den Behälter. «Einen guten Kompost bekommt man, wenn Kohlenstoff und Stickstoff im richtigen Verhältnis zueinander stehen», erklärt sie und beginnt, mit der Mistgabel die neu hineingeworfenen Rüstabfälle unter die braune Masse zu mischen.

Es wird heiss, ein Zeichen dafür, dass die Bakterien im Kompost an der Zersetzung der organischen Stoffe arbeiten. Dann nimmt Horber vom älteren Kompost in der Box nebenan eine Ladung auf die Schaufel und bedeckt die frisch durchmischte Masse damit. «So kommen die Mikroben erneut zum Einsatz, die im alten Kompost den grössten Teil ihrer Arbeit bereits erledigt haben – man nennt es auch impfen.» Zum Schluss bedeckt sie den Kompost mit Steinmehl, der Gerüche bindet und noch mehr Nährstoffe in die Masse bringt.

Mit diesem System arbeitet sich Kompostgruppe jeden Tag, über Wochen und Monate hinweg durch die Kompostboxen. Ist eine Box voll, wird der verbleibende alte Kompost in eine sechste Kiste gefüllt und wartet dort auf das jährliche Highlight im März: Dann wird der Kompost gesiebt und in Eimer gefüllt. Ungefähr vier Kubikmeter können die Quartierbewohner dann abholen und die nährstoffreiche Masse in ihren Gärten und den Balkontöpfen verwenden.



Horber, die dieses Jahr ihren 51. Geburtstag feiert, hat viel erreicht: Nach der Lehre als Schneiderin hat sie die Matura nachgeholt, Anglistik, Gender Studies und Philosophie studiert, dann viele Jahre im akademischen Betrieb an der Universität Basel gewirkt. Seit kurzem arbeitet sie für eine Schweizer Kulturstiftung.



Statt über ihre eigenen Leistungen spricht Horber aber lieber über den Garten, der neben ihrer Familie viel Zeit in Anspruch nimmt: Denn seit acht Jahren bewirtschaftet Horber neben der Grünfläche hinter dem Haus auch noch einen Schrebergarten, bloss fünf Minuten von der Siedlung entfernt. Hier wachsen noch mehr Tomaten, Bohnen, Beeren, Obstbäume, Gurken – und wie bereits über der Pergola im Garten auch ein wunderschöner Rosenstrauch.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

