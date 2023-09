Konjunktur Euroraum – Sentix-Umfrage sieht Anleger im Herbst-Blues Börsianer blicken wieder pessimistischer auf die Wirtschaft der Eurozone. Das Konjunkturbarometer ist im September um 2,6 auf –21,5 Punkte gefallen. Die Wirtschaft ist damit weiter in der Rezession.

Leere Tische in einem Restaurant in München – die deutsche Wirtschaft ist drei Quartale in Folge nicht mehr gewachsen. Bild: Michaela Rehle/Bloomberg

Angesichts düsterer Aussichten für Deutschland blicken Börsianer vor Herbstbeginn wieder pessimistischer auf die Wirtschaft der Euro-Zone. Das Konjunkturbarometer fiel im September um 2,6 auf minus 21,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1220 Investoren mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 20,0 Zähler gerechnet. Sowohl die Aussichten als auch die Lage wurden negativer beurteilt, die Lage sogar so schlecht wie seit November 2022 nicht mehr. «Die Wirtschaft befindet sich damit weiter in der Rezession», sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Das liegt auch an der schlechten Situation in Deutschland. In der grössten Volkswirtschaft der Währungsunion sank das Konjunkturbarometer um 2,4 auf minus 33,1 Punkte. Mit dem fünften Rückgang in Folge rutschte es auf den schlechtesten Wert seit fast einem Jahr ab. Sowohl Lage als auch Aussichten bewerteten die Anleger schlechter. «Deutschland ist erneut ‹der schwache Mann Europas», sagte Hübner. Die enormen Unsicherheiten, die durch die Energie- und Stromkrise für die Unternehmen bestünden, würden die deutsche Konjunktur immer tiefer in die Rezession ziehen.

Die deutsche Wirtschaft ist drei Quartale in Folge nicht mehr gewachsen. Eine Trendwende ist Ökonomen zufolge vorerst nicht zu erwarten. Darauf deutet auch der Ifo-Geschäftsklimaindex hin, der wichtigste Frühindikator für die Entwicklung in Deutschland: Er gab zuletzt vier Monate in Folge nach.

Auch in den USA stehen die Zeichen angesichts stark gestiegener Zinsen eher auf Abschwung: Hier fiel das Sentix-Barometer um 2,9 Punkte, hielt sich mit 2,2 Zählern aber noch im positiven Bereich. «Die Wirtschaft wächst also noch», sagte Hübner. «Doch bei einer anhaltend restriktiven Geldpolitik und schwachem Geldmengen- und Kreditwachstum arbeitet die Zeit gegen die US-Wirtschaft.» Die Impulse aus anderen Teilen der Welt seien ebenfalls schwach.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.