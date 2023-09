Konjunktur Eurozone – Einzelhandel im Euroraum schrumpft Im Juli verzeichnete der Einzelhandel in der Eurozone einen überraschenden Umsatzrückgang um 0,2%, von Reuters befragte Fachleute hatten mit einem weniger ausgeprägten Rückgang gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der gesamte Juli-Umsatz um 1% gesunken. Bild: d3sign/Getty Images

Die Umsätze des Einzelhandels in der Eurozone sind im Juli gesunken. Die Erlöse gingen gegenüber dem Vormonat um 0,2% zurück, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Fachleute hatten lediglich mit minus 0,1% gerechnet, nach aufwärts revidiert plus 0,2% im Vormonat. Zunächst war von minus 0,3% für Juni die Rede gewesen.

Die anhaltend hohe Inflation schmälert die Kaufkraft vieler Menschen im Euroraum. Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak zog im Juli dennoch um 0,4% an. Die Erlöse ausserhalb des Nahrungsmittelsektors legten um 0,5% zu. Der Umsatz im Versand- und Interneteinzelhandel stieg kräftig um 3,8%. Bei Kraftstoffen ergab sich an den Tankstellen hingegen ein dickes Minus von 1,2%.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die gesamten Juli-Umsätze um 1,0%. Experten hatten allerdings ein noch grösseres Minus von 1,2% erwartet.

REUTERS

