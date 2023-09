Konjunktur Eurozone – Produzentenpreise im Euroraum im Sinkflug Die Preise auf Herstellerebene melden aufgrund gesunkener Energiekosten einen Rückgang zum dritten Monat in Folge.

Ökonomen haben mit einem Rückgang um 7,6% gerechnet. Bild: Ben Kilb/Bloomberg

Die Preise der Hersteller im Euroraum sind im Juli den dritten Monat in Folge gesunken und signalisieren ein Abebben der Inflationswelle. Die Produzentenpreise in der Industrie fielen um 7,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Rückgang gerechnet, nach einem Minus von 3,4% im Juni. Noch Anfang des Jahres waren Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich an der Tagesordnung.

Die gegenüber dem Vorjahr stark gesunkenen Energiekosten sorgen nunmehr dafür, dass die Produzentenpreise kräftig sinken: Energie verbilligte sich im Juli um 24,2%. Klammert man diesen Bereich aus, zogen die Produzentenpreise in der Industrie um 1,6% an. Im Juni lag dieser Wert noch bei 2,5%. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können somit ein früher Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise sein.

Die Teuerungsrate in der Euro-Zone verharrte im August auf dem Juli-Wert von 5,3%. Die Europäische Zentralbank entscheidet am 14. September wieder über den Leitzins. Am Finanzmarkt wird derzeit die Chance für eine weitere Anhebung lediglich auf etwa 25% taxiert. Allerdings wird erwartet, dass die Währungshüter bis zum Jahresende den Einlagensatz noch auf 4% anheben werden. Dieser am Finanzmarkt massgebliche Zinssatz liegt derzeit bei 3,75%.

REUTERS

