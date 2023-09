Konjunktur Schweiz – Umsatz im Dienstleistungssektor sinkt erneut Die Schweizer Dienstleistungsbetriebe haben im Juni 11% weniger Umsatz gemacht als im Vorjahresmonat. Verantwortlich dafür war vor allem der Grosshandel.

Der Sektor Verkehr und Lagerei büsste 3,2% an Umsatz ein. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Schweizer Dienstleistungsbetriebe haben im Juni erneut weniger Umsatz gemacht als im Vorjahresmonat. Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze sanken um 11,0%, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Verantwortlich dafür war vor allem der Grosshandel mit dem Ausland.

Der Negativtrend seit Anfang Jahr hat sich damit zuletzt akzentuiert. Im Mai betrug das Minus 7,0% und im April waren es 8,0%. Während im Juni die Inlandumsätze der Dienstleister um 1,3% anzogen, brachen sie im Ausland um 27,2% ein.

Der Rückgang sei grösstenteils der Entwicklung im Grosshandel geschuldet, schreibt das BFS. Im Bereich «Handel» gingen die Umsätze mit einem Minus von 17,5% ausgeprägt zurück, wobei der Grosshandel um über 30% einbrach. Während aber im Inland das Minus moderat ausfiel, war es im Verkehr mit dem Ausland sehr deutlich. Dabei fiel wie bereits im Vormonat insbesondere der massiv geschrumpfte Rohstoffhandel (-43%) ins Gewicht.

In- und Ausland gesamthaft betrachtet, büsste auch der Sektor «Verkehr und Lagerei» 3,2% an Umsatz ein. Im Bereich «Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie» (+8,7%) erhöhten sich hingegen die Umsätze wie bereits im Vormonat. Positive Entwicklungen gab es auch in den Sektoren «Information und Kommunikation» (+6,8%) oder «Grundstücks- und Wohnungswesen» (+3,5%).

Der Sektor «Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen» (+1,4%) legte ebenfalls erneut zu, wobei der Teilbereich «Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen» (+1,6%) im Vergleich zu den Vormonaten markant an Tempo einbüsste. Im Mai gab es dort noch ein Plus von über 40%.

Die Dienstleistungsumsatzstatistik (DLU) des BFS ist eine monatliche Wirtschaftsstatistik, die die Entwicklung des Umsatzes im Dienstleistungssektor beschreibt. Sie wird erst seit ein paar Monaten veröffentlicht.

AWP

