Konjunktur USA – US-Arbeitsmarkt überrascht Im August wurden 187'000 Stellen geschaffen, deutlich mehr als von den Analysten vorhergesagt. Trotzdem ist die Arbeitslosenquote auf 3,8% gestiegen.

Befragte Ökonomen hatten mit einem Stellenzuwachs von lediglich 170'000 gerechnet. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Die deutlich gestiegene Arbeitslosenquote in den USA und der abebbende Boom am Jobmarkt bieten der US-Notenbank Fed Spielraum für eine Zinspause. Im August kamen zwar 187'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu und damit 17'000 mehr als erwartet. Allerdings wurden die am Freitag von der Regierung vorgelegten Zahlen für den Jobaufbau im Juli und Juni massiv nach unten revidiert – um insgesamt 110'000. Überdies stieg die Arbeitslosenquote im August überraschend auf 3,8 von 3,5% im Juli, auch weil mehr Arbeitskräfte auf den Markt drängten.

«Die kräftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank zeigen Wirkung. Die Daten stützen unsere Prognose, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anhebt», sagte Commerzbank-Experte Christoph Balz. Aus einer ersten Reaktion aus der Führungsetage der Fed war jedoch noch keine klares Signal herauszulesen: «Auf dem Arbeitsmarkt wurden einige Fortschritte gemacht, um Nachfrage und Angebot in ein besseres Gleichgewicht zu bringen, doch ist der Jobmarkt immer noch stark», sagte die Chefin des Fed-Bezirks Cleveland, Loretta Mester. Zudem sei die Inflation noch zu hoch, auch wenn sie Fortschritte beim Abbau des Preisdrucks ausmache.

Nach der Veröffentlichung der frischen Jobdaten zeigten sich die Anleger am Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Der Dax notierte am Nachmittag stabil bei 15'950 Zählern. Der EuroStoxx40 lag ein halbes Prozent fester bei 4316 Punkten. Auch die wichtigsten US-Indizes eröffneten im Plus. «Wenn man sich diese Zahlen anschaut, geben sie immer noch Anlass zur Hoffnung, dass die Fed die Zinsen bei der September-Sitzung unverändert lässt», sagte Art Hogan, Stratege des Vermögensverwalters B. Riley.

An den Terminmärkten wird nunmehr praktisch nicht mehr mit einer Zinserhöhung am 20. September gerechnet, für November wird die Wahrscheinlichkeit dafür auf nur noch 35% taxiert.

Lohnwachstum schwächer als erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50% erhöht, um die starke Inflation zu dämpfen und den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Ob sie am 20. September nachlegt oder nicht, will sie von der Datenlage abhängig machen, wie auch Mester nun bekräftigte.

Die Zentralbank blickt dabei besonders auf die Inflations- und die Arbeitsmarktzahlen. Mit Blick auf den Inflationsdruck beobachtet sie auch das Lohnwachstum genau. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten im August um 4,3% zum Vorjahr zu. Von Reuters befragte Experten hatten ein Plus von 4,4% auf dem Zettel. «Der Anstieg der Löhne gegenüber dem Vorjahr von 4,3% ist zwar noch nicht mit dem zwei Prozent Inflationsziel der Fed vereinbar. Klar ist jedoch, dass die Lohnentwicklung mit einer Verzögerung auf die Abkühlung des Arbeitsmarkts reagieren wird», so HQ Trust-Chefökonom Michael Heise. Die Daten dürften die Fed in ihrer Sicht bestärken, dass ihr Kampf gegen eine Überhitzung des Arbeitsmarktes langsam Erfolge zeigt, so das Fazit von Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Beim Inflationsrückgang gehe es jedoch nur langsam voran, auch weil steigende Dienstleistungspreise bremsten: «Die Fed kann deshalb nur auf die Zinspause-Taste, nicht aber die Zinsstopp-Taste drücken.»

Ökonomen zum US-Arbeitsmarkt

Christoph Balz, Commerzbank: «Notenbank-Chef Jerome Powell nannte bei seiner Rede vor einer Woche in Jackson Hole zwei mögliche Auslöser für höhere Leitzinsen: Zum einen ein beständig überdurchschnittliches BIP-Wachstum, zum anderen wenn sich der Arbeitsmarkt nicht weiter entspannen sollte. Die heutigen Zahlen deuten aber eher auf eine weitere Entspannung hin. Unter anderem dürfte die Fed würdigen, dass das Arbeitsangebot überraschend stark zugenommen hat, was den Lohndruck dämpfen sollte. Wir fühlen uns daher in unserer Prognose bestätigt, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird.»

Ralf Umlauf, Helaba: «Die Zahl der netto neugeschaffenen Stellen lag zwar leicht über den Erwartungen und zeigt, dass die Beschäftigungsdynamik weiterhin solide ist. Die Revision senkte den Vormonatswert aber um 30'000. Vor allem die Arbeitslosenquote aber enttäuschte mit einem unerwarteten und deutlichen Anstieg, sodass die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed gedämpft wurden.»

Michael Heise, Chefökonom HQ Trust: «Der Rückgang der offenen Stellen auf 8,8 Mio. im Juli hatte es bereits angedeutet: Die lange erwartete Abschwächung des Arbeitsmarkts zeichnet sich nun deutlicher ab. Die neuen Daten sprechen für eine Zinspause der Fed in der kommenden Sitzung und wahrscheinlich auch in der Oktober-/November-Sitzung. Allerdings wird die Fed weitere Zinsschritte in diesem Zyklus wegen einer Monatsveröffentlichung nicht gänzlich ausschliessen. Etwas Unsicherheit über die Leitzinsentwicklung bleibt damit bestehen.»

Thomas Gitzel, Chefökonom P Bank: «Die Geschwindigkeit des Jobaufbaus ist über die vergangenen Monate hinweg deutlich geringer geworden. So wurde etwa der Vormonatswert auf 157'000 nochmals merklich reduziert. Noch ist das kein Grund zur Sorge, denn der US-Arbeitsmarkt hat das Vollbeschäftigungsniveau erreicht. Das heisst auf der anderen Seite, dass Arbeitskräfte nach wie vor schwer verfügbar sind. Unter anderem auch deshalb kann die Anzahl der neugeschaffenen Stellen nicht über eine längere Zeit über monatlich 200'000 liegen. Darüber hinaus zeigt sich in den vergangenen Monaten aber auch, dass die Unternehmen zurückhaltender bei der Einstellung werden. Dies zeigen unter anderem monatliche Unternehmensumfragen.

Für die Fed ist der heutige Arbeitsmarktbericht ein weitgehend neutraler Datenpunkt. Die Anzahl der neugeschaffenen Stellen hat sich über die vergangenen Monate hinweg abgeschwächt. Auf der anderen Seite liegt die Anzahl der neugeschaffenen Stellen noch immer auf einem soliden Niveau. Die Fed kann also im September guten Gewissens von einer weiteren Zinsanhebung absehen. Der Zinsgipfel ist erreicht.»

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: «Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt kühlt sich langsam ab. Das Muster wiederholt sich, dass sich die für die Vormonate berichteten guten Beschäftigungsgewinne beständig nach unten revidiert werden. Die Daten dürften die Fed in ihrer Sicht bestärken, dass ihr Kampf gegen eine Überhitzung des Arbeitsmarktes langsam Erfolge zeigt. Beim Inflationsrückgang geht es jedoch nur langsam voran, auch weil steigende Dienstleistungspreise bremsen. Die Fed kann deshalb nur auf die Zinspause-Taste, nicht aber die Zinsstopp-Taste drücken.»

