Konjunktur USA – Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt Der amerikanische Jobmarkt zeigt sich weiter robust. In der vergangenen Woche stellten 239’000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Hilfe. Experten hatten mit etwas mehr gerechnet.

Der Jobmotor in den USA ist trotz der Zinserhöhungen der Notenbank Fed zuletzt rund gelaufen. Bild: Nam Y. Huh/AP Photo/Keystone

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sinkt und signalisiert eine weiterhin robuste Lage am Jobmarkt. In der vergangenen Woche stellten 239’000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Hilfe, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 240’000 gerechnet, nach aufwärts revidiert 250’000 in der vorangegangenen Woche. Der weniger stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt stieg auf 234’250.

Die als kritische Marke gewertete Zahl von 270.000 Erstanträgen ist damit allerdings noch weit entfernt. Diese gilt als starkes Abwärtssignal für den Arbeitsmarkt. Der Jobmotor lief trotz der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed zuletzt rund.

Die Federal Reserve bekämpft die hohe Inflation in den USA mit einer straffen geldpolitischen Linie und will zugleich den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5% gehievt. Fed-Chef Jerome Powell will sich noch nicht festlegen, wie es im September weitergeht: Sowohl eine Pause als auch eine Erhöhung seien möglich, je nach Datenlage.

Die Fed hat auf ihrer jüngsten Zinssitzung das Für und Wider weiterer Zinserhöhungen kontrovers diskutiert. Die meisten Teilnehmer sahen dabei die Inflation als Hauptrisiko, das eine weitere Straffung erfordern könnte. Doch andere betonten, dass potenzielle Gefahren wie Konjunkturschwäche und steigende Arbeitslosigkeit in die Risikobewertung einzubeziehen seien.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.