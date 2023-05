Konjunktur USA – Konsumentenlaune in den USA trübt sich ein Das Barometer für die Konsumentenstimmung ist im Mai stark gesunken. Der Streit zwischen Republikanern und Demokraten über die Anhebung der Schuldenobergrenze belastet die Konsumenten.

Das Barometer ist auf den niedrigsten Wert seit November 2022 gefallen. Bild: Raphye Alexius/Image Source/Getty Images

Die Konsumentenstimmung in den USA hat sich im Mai überraschend stark eingetrübt. Das Barometer fiel auf 57,7 Punkte von 63,5 Zählern im April, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit November 2022. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Rückgang auf 63,0 gerechnet. Die Konsumenten bewerteten ihre Lage schlechter als im Vormonat und blickten auch skeptischer in die Zukunft als zuletzt.

«Während die aktuellen Konjunktur-Daten keine Anzeichen einer Rezession zeigen, nehmen die Sorgen der Konsumenten über die Wirtschaft im Mai angesichts negativer Nachrichten über die Wirtschaft zu, auch wegen der verfahrenen Lage in der Schuldenkrise», sagte Umfrageleiterin Joanne Hsu. Der erbittert geführte Streit zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ist ein Risiko für die US-Konjunktur und die maue Weltwirtschaft. US-Präsident Joe Biden hat bereits vor einer schweren Rezession in der weltgrössten Volkswirtschaft gewarnt, sollte es keine Einigung geben. Laut US-Finanzministerin Janet Yellen ist nicht ganz klar, wann den USA genau das Geld ausgehen könnte, um ihren Verpflichtungen an den Anleihemärkten nachzukommen.

REUTERS

